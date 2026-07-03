彰化縣13校獲全國才藝競賽18項特優 縣長鼓勵至少1才藝紓壓
114學年度（本學年）全國學生藝術競賽，彰化縣13校、18隊分獲18項特優，縣政府今舉辦表揚活動，縣長王惠美強調縣政府建立三級升學制度，還有到美國升學的管道，優秀學子留在縣內升學一樣有美好前景。
縣政府在僑信國小活動中心，舉行114學年度本學年全國學生藝術競賽特優團隊表揚活動，王惠美頒贈獎狀給每一名學生，再與各校得獎師生合影，場面熱鬧又溫馨。
王惠美說，現代人壓力很大，如有一個項目紓壓是非常好的事，所以對才藝有興趣就要努力學習，彰化縣建立小學到高中三級升學的留才制度，升學縣立高中可獲2萬元到10萬元獎學金。
王惠美又說，縣政府與美國加州州立大學聖馬可分校合作，推動短期遊學營及大學學分銜接計畫，彰化學子有機會取得預修資格或赴美升學的資格，鹿江國際中小學2028年附設高中部，規畫引進IBDP課綱，學生有機會直接申請英國、美國、加拿大等國際知名大學。
教育處指出，今獲表揚學校團隊得到18項特優，其中13項來自非藝術才能班，充分展現彰化縣推動多元教育的成果，並證明彰化孩子具備無限潛能與創造力。今獲表揚學校和項目包括彰化藝術高中絲竹室內樂、秀水國中直笛、彰興國中口琴合奏，大同國中的管弦樂、打擊樂、民俗舞，陽明國中口琴四重奏、鹿港國中直笛合奏、中山國小絲竹室內樂、大村國小合唱、平和國小師生鄉土歌謠，鹿東國小、員林國小、平和國小、靜修國小、僑信國小的舞蹈。
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