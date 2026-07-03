快訊

獨／喝到爛醉！屏東九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女生死瞬間曝光

1300公噸致癌沙拉油僅回收17公噸 食藥署：雞塊、沙拉醬等成品不回收

巴威暴風半徑驚人！靠近台灣恐達大型颱風標準 下周這天是北轉關鍵期

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣13校獲全國才藝競賽18項特優 縣長鼓勵至少1才藝紓壓

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府今在僑信國小活動中心表揚114學年度全國學生藝術競賽特優團隊。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今在僑信國小活動中心表揚114學年度全國學生藝術競賽特優團隊。記者簡慧珍／攝影

114學年度（本學年）全國學生藝術競賽，彰化縣13校、18隊分獲18項特優，縣政府今舉辦表揚活動，縣長王惠美強調縣政府建立三級升學制度，還有到美國升學的管道，優秀學子留在縣內升學一樣有美好前景。

縣政府在僑信國小活動中心，舉行114學年度本學年全國學生藝術競賽特優團隊表揚活動，王惠美頒贈獎狀給每一名學生，再與各校得獎師生合影，場面熱鬧又溫馨。

王惠美說，現代人壓力很大，如有一個項目紓壓是非常好的事，所以對才藝有興趣就要努力學習，彰化縣建立小學到高中三級升學的留才制度，升學縣立高中可獲2萬元到10萬元獎學金。

王惠美又說，縣政府與美國加州州立大學聖馬可分校合作，推動短期遊學營及大學學分銜接計畫，彰化學子有機會取得預修資格或赴美升學的資格，鹿江國際中小學2028年附設高中部，規畫引進IBDP課綱，學生有機會直接申請英國、美國、加拿大等國際知名大學。

教育處指出，今獲表揚學校團隊得到18項特優，其中13項來自非藝術才能班，充分展現彰化縣推動多元教育的成果，並證明彰化孩子具備無限潛能與創造力。今獲表揚學校和項目包括彰化藝術高中絲竹室內樂、秀水國中直笛、彰興國中口琴合奏，大同國中的管弦樂、打擊樂、民俗舞，陽明國中口琴四重奏、鹿港國中直笛合奏、中山國小絲竹室內樂、大村國小合唱、平和國小師生鄉土歌謠，鹿東國小、員林國小、平和國小、靜修國小、僑信國小的舞蹈。

彰化縣長王惠美頒獎表揚榮獲全國特優學校的學生。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美頒獎表揚榮獲全國特優學校的學生。記者簡慧珍／攝影

彰化 王惠美

延伸閱讀

台南限定「市長陪你拍」黃偉哲來者不拒 陪575位畢業生留下青春回憶

狂！成軍6年制霸全國 南光國小女籃勇奪EBL冠軍寫南投籃壇歷史

崑大餐飲系周佳怡國際賽奪冠 總統召見表揚獲選全國大專優秀青年

中職／「高中捕手第1人」黃靖智挺半線盃 盼常駐一軍

相關新聞

桃園市圖夏令營引領青少年自主學習

桃園市教育局指導、桃園市立圖書館總館主辦的「國際文化探索英語營（VR體驗）」本月2號在總館舉辦開幕典禮。今年桃市圖閱讀寫作營隊以「從圖書館翻開書頁，啟航閱讀 × 情感 × 永續的奇航」為主題，結合閱讀、寫作、英文閱讀等課程，並融入SDGs永續發展議題，培養學生對環境與社會議題的關注與思辨力。

雙喜臨門 嘉義市民生國中2教師奪全國教育大獎教育典範

嘉義市民生國中教育成果傳捷報！教育部日前公布「杏壇芬芳獎」得獎名單，公益信託星雲大師教育基金也揭曉第14屆「星雲教育獎」，民生國中2教師獲得殊榮。教師郭乃文榮獲「杏壇芬芳獎」，蔡邦居榮獲「星雲教育獎」典範教師獎，展現學校深耕教育、關懷學生卓越成果。

影／21位國中生今挑戰泳渡基隆嶼7公里 多次遇大浪重整隊奮勇向前

來自桃園市平興國中游泳隊的21位學生，在全國各項比賽中經常獲獎，今天一早到基隆挑戰泳渡基隆嶼任務，單程距離7公里，必須注意海流和體力，學生7點多從碧砂漁港亞果八斗子遊艇碼頭出發。學生說，「第一次游這麼遠有點緊張，但有信心，只是有點怕被水母咬。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。