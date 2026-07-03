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桃園市圖夏令營引領青少年自主學習

聯合報／ 教育事業部
桃市圖暑假營隊熱鬧開營，圖為新屋區新屋分館寫作營。圖／教育事業部
桃市圖暑假營隊熱鬧開營，圖為新屋區新屋分館寫作營。圖／教育事業部

桃園市教育局指導、桃園市立圖書館總館主辦的「國際文化探索英語營（VR體驗）」本月2號在總館舉辦開幕典禮。今年桃市圖閱讀寫作營隊以「從圖書館翻開書頁，啟航閱讀 × 情感 × 永續的奇航」為主題，結合閱讀、寫作、英文閱讀等課程，並融入SDGs永續發展議題，培養學生對環境與社會議題的關注與思辨力。

今年暑假，桃園市圖在總館及13個分館辦理5大類型營隊活動，包括國小組的「星探看地球──把永續寫進故事裡（基礎寫作）」、「小小記者營──未來地球新聞台」、「國小故事創作營──動物的啟示」與「國小桌遊寫作營──王國」；國中組有「國際文化探索英語營（VR體驗）」。本次精心規劃不同營隊主題，並融入VR體驗，加上教育局提供教材補助、館方提供午餐補助，學生可免費參加，活動一開放報名即被搶報一空，反應熱烈。

市圖表示，此次課程結合SDGs永續發展議題，帶領學生關注環境保護、社會公平與永續行動，同時也引導學生學習自我認知、情緒管理與人際互動。透過討論、觀察紀錄及專題創作，學生不僅能在文字與創意表達中發展思辨力與同理心，也能將學習延伸至日常生活，培養責任感。

營隊第一堂課皆由市圖館員實施「圖書利用教育」，針對各分館，納入地方特色，帶學生認識館內空間、館藏、資源應用、動線跟服務，也會指導學生如何有效查找資料、整理資訊、使用電子資源，建立資訊判讀能力。

桃市圖以「閱讀融入生活」為核心理念，館長施照輝說圖書館是終身學習重要場域，從幼兒到銀髮族都是服務對象，市圖積極整合館內外資源，要把閱讀變有趣，不同世代都能各取所需。營隊的課程設計鼓勵孩子從「被動學習」變成「主動探索」，讓圖書館不只是借書場所，而是學習的起點。

桃市圖暑假營隊熱鬧開營，圖為龜山區龜山分館寫作營。圖／教育事業部
桃市圖暑假營隊熱鬧開營，圖為龜山區龜山分館寫作營。圖／教育事業部

桃園市立圖書館暑假在總館及13個分館舉辦五大類型營隊活動，鼓勵學生主動探索培養未來關鍵能力。圖／教育事業部
桃園市立圖書館暑假在總館及13個分館舉辦五大類型營隊活動，鼓勵學生主動探索培養未來關鍵能力。圖／教育事業部

桃市圖暑假營隊熱鬧開營，圖為觀音區草漯分館英文營。圖／教育事業部
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