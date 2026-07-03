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岳明小帆手航向偉大航道 卓榮泰引航海王名言人的夢想是不會結束的

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭岳明國中小今天舉行「航向東海．探索海洋」啟航典禮，10位小帆手將以12天航行1500公里，遠征日本沖繩、石垣島。圖／行政院提供
宜蘭岳明國中小今天舉行「航向東海．探索海洋」啟航典禮，10位小帆手將以12天航行1500公里，遠征日本沖繩、石垣島。圖／行政院提供

宜蘭岳明國中小10名小帆手今天從蘇澳港啟航，展開12天、1500公里的海上壯遊，將一路航向日本石垣島、沖繩、宮古島。行政院長卓榮泰今天引漫畫「航海王」名言「人的夢想，是不會結束的」，期勉小帆手在逆風時也要尋找前進的航線，成就自我。

鄰近太平洋的岳明國中小是實驗學校，親海是核心教育理念，學生從小學3年級就要接觸帆船，4年級開始衝浪，5年級認識浮潛，6年級學習獨木舟。「航向東海、探索海洋」今天啟程遠征日本，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君罕見同台，為這場跨國壯遊給予祝福。

卓榮泰送上太陽眼鏡給小帆手們，盛讚岳明國小重視海洋教育，學生「天生就要成為航海家」，期望這次藉由蘇澳鎮與石垣市締結姐妹市30周年的紀念，共同接續舉辦台日兩國青少年帆船友誼賽，讓國際更看見台灣。

卓揆引「航海王」角色黑鬍子的經典名言「人的夢想！是不會結束的！」，心有多大，夢想就有多大；他告訴小帆手們，航行不見得每天順風，總有逆風而行的時候，勇敢嘗試的航海家會在逆境當中，找出屬於自己前進的航線，也在過程當中學習並自我成就。

校長黃建榮說，10名樂觀小帆手分成A、B兩航段，今天揚帆後，明天上午8時抵達日本石垣島，與當地學生進行帆船友誼賽，也會攜手做海洋科學調查及星空航海；6日從石垣島航向宮古島，在當地交流，8日再到沖繩島，之後換B航段接手，9日從沖繩回來，期間會到西表島及與那國島，深入了解沖繩列島，活動最大目的是透過海洋與世界交朋友，培養孩子成為具備海洋素養的世界公民。

中度颱風巴威持續增強，黃建榮說，每天出航前都會做安全評估，如果氣候有影響，就不會出航。目前預估影響時間是8日到9日，也就是到達沖繩以後，B航段會因應延後兩天，待海況安全才回來。

宜蘭岳明國中小「航向東海．探索海洋」今天舉行啟航儀式，10位小帆手將以12天航行1500公里，遠征日本沖繩、石垣島。圖／行政院提供
宜蘭岳明國中小「航向東海．探索海洋」今天舉行啟航儀式，10位小帆手將以12天航行1500公里，遠征日本沖繩、石垣島。圖／行政院提供

宜蘭岳明國中小今天舉行「航向東海．探索海洋」啟航典禮，行政院長卓榮泰（左）致贈小帆手太陽眼鏡作為禮物。圖／行政院提供
宜蘭岳明國中小今天舉行「航向東海．探索海洋」啟航典禮，行政院長卓榮泰（左）致贈小帆手太陽眼鏡作為禮物。圖／行政院提供

宜蘭岳明國中小今天舉行「航向東海．探索海洋」啟航典禮，行政院長卓榮泰（中）出席，期勉10位小帆手勇敢探索，平安返航。圖／行政院提供
宜蘭岳明國中小今天舉行「航向東海．探索海洋」啟航典禮，行政院長卓榮泰（中）出席，期勉10位小帆手勇敢探索，平安返航。圖／行政院提供

宜蘭岳明國中小「航向東海．探索海洋」壯遊今天啟航，10位小帆手將以12天航行1500公里，遠征日本沖繩、石垣島。圖／行政院提供
宜蘭岳明國中小「航向東海．探索海洋」壯遊今天啟航，10位小帆手將以12天航行1500公里，遠征日本沖繩、石垣島。圖／行政院提供

宜蘭岳明國中小今天舉行「航向東海．探索海洋」啟航典禮，行政院長卓榮泰引用漫畫航海王角色黑鬍子名言「人的夢想，是不會結束的」，期許小帆手勇敢探索、平安返航。圖／行政院提供
宜蘭岳明國中小今天舉行「航向東海．探索海洋」啟航典禮，行政院長卓榮泰引用漫畫航海王角色黑鬍子名言「人的夢想，是不會結束的」，期許小帆手勇敢探索、平安返航。圖／行政院提供

航海王 卓榮泰 沖繩

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