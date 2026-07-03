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跨越黑潮探索大航海連結 蘇澳10學生搭帆船航向沖繩

中央社／ 宜蘭縣3日電

宜蘭縣立岳明國民中小學10名學生今天起搭乘大型帆船，自蘇澳跨越黑潮，航向日本沖繩列島，盼透過航海、海洋科學調查及台日青少年交流，重新認識海洋及台灣。

岳明國中小自2018年開始，陸續完成「航向藍海」、「海洋台灣夢」、「攜手共創」、「攜手國際」等大型航海計畫，創下台灣青少年橫渡黑潮、跳島環台及海洋公民科學等多項教育創舉。

今年，這所學校再度邁向新的里程碑，以「航向東海．探索海洋」為主題，帶領學生們航向沖繩列島，探索台灣與琉球王國自大航海時代以來歷史連結，並透過島嶼生態觀察、海洋科學研究及國際交流，培養兼具海洋素養、冒險精神與世界視野的新世代海洋公民。

「航向東海．探索海洋」活動今天上午正式從蘇澳港出發。行前，行政院長卓榮泰及行政院副院長鄭麗君，到場為這10名小帆手加油打氣，並致贈太陽眼鏡及防水背帶。

「海洋阻擋不了我們，也限制不了小朋友們的學習跟成長」，卓榮泰致詞時表示，10名小帆手這次能夠從蘇澳港出發，經石垣島到沖繩，又是一次成功航向國際；這次來回1500公里航向，希望也藉由蘇澳鎮與日本石垣市締結為姐妹市30週年紀念，共同接續舉辦台日兩國青少年帆船友誼賽，把台灣這項活動與國際連結。

卓榮泰也期勉這10名小帆手，航行與生活一樣，生活不見得每天都如意，航行也不見得每天都順風，總有逆風而行時候，但勇於嘗試的航海家都會逆勢中尋找出屬於自己前進的航線，「你們就是在尋找這樣的過程中自我學習與成長，也自我成就」，希望敢於作夢、勇於實踐的岳明國中小學校持續不斷進步，政府也會運用各項資源全力支持。

岳明國中小校長黃建榮說，今天自蘇澳港出發後，預計明天抵達石垣島，並與當地學生進行帆船友誼交流賽，並進行海洋調查與星空觀測，隨後航向宮古島與沖繩。

他說，航行期間若遭遇颱風，會暫留宮古島或石垣島避風，確保這趟學習之旅平安順利。

沖繩 蘇澳 琉球 小學生

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