雙喜臨門 嘉義市民生國中2教師奪全國教育大獎教育典範

嘉義市民生國中教育成果傳捷報！教育部日前公布「杏壇芬芳獎」得獎名單，公益信託星雲大師教育基金也揭曉第14屆「星雲教育獎」，民生國中2教師獲得殊榮。教師郭乃文榮獲「杏壇芬芳獎」，蔡邦居榮獲「星雲教育獎」典範教師獎，展現學校深耕教育、關懷學生卓越成果。

蔡邦居投入教職26年，24年服務民生國中，長年擔任導師、義務指導排球校隊，更是教育部因材網、PaGamO等數位教學認證講師。他秉持「打造典範、追求卓越；堅持進化、靜待開花」教育理念，將AI、數位科技融入數學教學，去年以2件數位教案勇奪教育部全國唯一「雙特優」，帶領嘉市全國數位教案競賽創佳績。

除教學創新，蔡邦居以「生命影響生命」陪伴學生。長年擔任認輔教師，協助弱勢、高關懷學生走出困境，曾陪伴1名父親入獄、拒學新住民學生重返校園，自掏腰包請吃飯、協助申請補助，最終讓學生順利畢業、穩定就業，至今仍保持聯繫，成為動人見證。

體育教育方面，他14年無償帶民生國中排球隊，從黃土操場一路打進全國聯賽12強，培育代表台灣赴巴林參加U17世界賽的排球國手，證明社團球隊同樣能孕育頂尖人才。此外，他也帶領班級奪下嘉市史上首座全國大隊接力冠軍，創下全班43名學生「人人有獎狀」紀錄，鼓勵每位孩子找到屬於自己的舞台。

獲杏壇芬芳獎的郭乃文，服務教育15年，長期投入本土語文教育與文化推廣，透過課程設計、文化體驗及競賽指導，引領學生認識家鄉、珍惜母語。她也十分關心弱勢學生，經常自費贈書、準備生日蛋糕、提供獎助金，希望讓孩子在求學路上沒有後顧之憂，把班級經營成充滿溫暖的第二個家。

民生校長張金龍表示，2位教師能從全國眾多優秀教育工作者中脫穎而出，不僅是個人教育生涯重要肯定，更展現全校教師團隊長期投入教育、陪伴學生成長的成果。盼藉2位老師典範力量，鼓舞更多教育工作者持續創新教學、深耕品格教育，陪伴每位孩子適性發展。