逆境綻放光芒！靈鷲山5普仁孩子奪總統教育獎 用善良品德感動社會

靈鷲山慈善基金會「普仁獎」傳佳績，5位曾獲普仁獎學生，今年榮獲總統教育獎。他們有人克服罕病、有人戰勝身體障礙，也有人走過家庭變故、堅持傳承文化，在逆境中選擇善良與勇敢，以實際行動詮釋「美好的品德，帶來尊貴的生命」，成為照亮他人的榜樣。

靈鷲山慈善基金會秉持開山住持心道法師「關心、愛心、慈悲心服務社會」理念，2003年創立普仁獎，以品德教育為核心，2010年增設全國獎項。23年來累計表揚1萬4308名學子，許多受獎學生長大後持續回饋社會，形成善的循環。榮獲總統教育獎5名「普仁小太陽」，各有動人故事。

新北市成功國小畢業生王為中，小五罹患罕見遺傳性粒線體疾病MELAS症候群，被迫放棄熱愛足球、籃球運動，母親罹癌、哥哥也患有相同疾病，家庭承受沉重壓力。但他始終保持樂觀，不僅努力學習，更主動分擔家務、照顧家人，以體貼與堅強面對人生挑戰。

曾獲第16屆全國普仁獎台南市宅港國小學生周君憲，因多次腦部手術造成視力受損，卻在音樂中找到人生方向。他學習烏克麗麗、小提琴、太鼓等樂器，即使閱讀樂譜困難，仍憑藉聽覺與記憶不斷突破，甚至投入創作，用音樂點亮生命。

嘉市民生國中學生黃宥凱曾獲第23屆嘉義區普仁獎，雖需長期服藥，仍積極投入特奧滾球、直排輪及競技疊杯等運動，在一次次跌倒與站起中培養堅毅精神。他珍惜阿嬤一路扶養與陪伴，用汗水突破身體限制，也用努力回報家人的付出。

台南市將軍國中學生張麗卿，幼年因家庭變故曾在寄養家庭生活，後來由阿嬤接回照顧。她努力練習田徑、照顧弟弟、分擔家務，更將獎學金優先想到扶養自己的阿嬤，以孝心與責任撐起家庭，也寫下逆境中最溫暖的成長故事。

花蓮縣秀林國中學生羅恩妤曾獲第15屆全國普仁獎，積極投入太魯閣族語、演說、民族舞蹈及程式設計等學習，並通過族語檢定，希望守護與傳承原住民族文化。她期許未來成為藥劑師，回饋社會、幫助更多需要的人。

靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠表示，普仁獎最重視的不是學業成績，而是孩子是否能在困境中依然保有正向、樂觀、愛心與願力。當社會愈來愈重視能力培養，更需要重視品德教育，希望透過普仁獎讓更多孩子相信，只要守住善良，就能成為照亮自己、也溫暖他人的一束光。基金會特別製作電子賀卡，感謝普仁委員及家訪志工陪伴付出，榮耀不僅屬於獲獎學生，更屬於默默守護孩子成長、陪伴他們走過逆境教育者與志工，見證品德教育帶來深遠力量。

靈鷲山普仁小太陽王為中獲2026年總統教育獎，與家人分享榮耀。圖／王為中媽媽提供

獲靈鷲山第15屆全國普仁獎的羅恩妤，獲2026年總統教育獎，與爸爸從花蓮北上領獎。圖／羅恩妤爸爸提供

靈鷲山普仁小太陽周君憲獲2026年總統教育獎，與爸媽弟弟北上領獎。圖／周君憲媽媽提供

獲得靈鷲山嘉義區普仁獎的民生國中黃宥凱，再獲2026年總統教育獎肯定。圖／民生國中老師陳奕如提供