影／21位國中生今挑戰泳渡基隆嶼7公里 多次遇大浪重整隊奮勇向前

來自桃園市平興國中游泳隊的21位學生，在全國各項比賽中經常獲獎，今天一早到基隆挑戰泳渡基隆嶼任務，單程距離7公里，必須注意海流和體力，學生7點多從碧砂漁港亞果八斗子遊艇碼頭出發。學生說，「第一次游這麼遠有點緊張，但有信心，只是有點怕被水母咬。」

平興國中游泳隊帶隊體育老師宋水盛說，今天21位選手主要是平興國中學生，學生自我挑戰橫渡基隆嶼，全程7公里相當不容易，多位選手在全國游泳競賽中都有很好成績，但以前多只有在游泳池訓練，也游過日月潭，今天挑戰基隆嶼，完成夢想，回程會搭船回基隆。

朱姓男學生說，今天很興奮，他們平時都有在訓練，但為了海泳加強準備半個月，有點緊張，但很有信心。黃姓女學生表示，第一次海泳游這麼遠，有點怕會被水母咬。

海上戒護教練陳裕昌表示，海流變化莫測，是最需要注意的，學生要隨時要注戒護隊長的指令及船長的指導，今天天氣很好，學生也都有訓練，相信可以完成任務。潛水教練王銘祥提醒學生注意安全及體力狀況，安全第一，全程都有安全戒護。

亞果遊艇集團總經理姬琳說，今天很多小勇士要從海泳登基隆嶼，非常不簡單，亞果全力協助學校辦理這樣有意義的海域活動。亞果今年也獲基隆市政府核准的BOT開發案，未來前景可期，歡迎大家到基隆玩。八斗子遊艇港招商案，將吸引投資逾20億元，將打造遊艇碼頭、飯店、商場及海上旅遊的多功能基地，未來將成為基隆、東北角重要觀光與海洋亮點。

活動由海洋護衛隊、Love&Dream運動推廣共同策畫辦理，在基隆市政府及海巡相關單位協助，議員陳宜及安樂區議員參選人李文耀都到場，勉勵學生勇敢挑戰自我，完成泳渡基隆嶼任務，見證近年少見的重要泳渡登島時刻。過程中多次遇大浪重整隊奮勇向前，預計1時30分到2小時內可到達。

21位國中生挑戰泳渡基隆嶼7公里，多次遇大浪重整隊奮勇向前。記者游明煌／攝影

21位國中生挑戰泳渡基隆嶼7公里，多次遇大浪重整隊奮勇向前。記者游明煌／攝影

21位國中生挑戰泳渡基隆嶼7公里，多次遇大浪重整隊奮勇向前。記者游明煌／攝影

21位國中生挑戰泳渡基隆嶼7公里，多次遇大浪重整隊奮勇向前。記者游明煌／攝影

21位國中生挑戰泳渡基隆嶼7公里，多次遇大浪重整隊奮勇向前。記者游明煌／攝影

21位國中生挑戰泳渡基隆嶼7公里，多次遇大浪重整隊奮勇向前。圖／海洋護衛隊提供