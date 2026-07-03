暑假前先學保命術！桃園觀音高中500師生闖關學CPR、防溺水迎長假

炎炎夏日戲水、戶外活動機會大增，為提升青少年面對突發事故的應變能力，桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊趕在放暑假前，在觀音高中舉辦「校園急救訓練教育闖關活動」，吸引全校500名師生參與，讓學子學會保命技能，降低意外事故發生風險。

消防局表示，這次宣導活動由新坡分隊結合觀音防火宣導分隊、草漯分隊及觀音分隊共同規劃，以寓教於樂的闖關方式，安排CPR（心肺復甦術）、AED（自動體外心臟去顫器）操作、哈姆立克法異物哽塞急救、熱傷害預防及防溺宣導等多項課程，讓學生透過實際操作與互動體驗，學習正確的急救知識與防災觀念。

消防員現場除了示範急救技巧外，也邀請學生親自操作CPR及AED，熟悉急救流程，並透過情境演練，教導學生遇到有人昏倒、異物哽塞或溺水等突發狀況時，如何保持冷靜、正確求助及施以初步急救，把握黃金救援時間。

新坡分隊長鄧力嘉說，急救教育應從校園扎根，讓學生提早建立正確的救護觀念，不僅能保護自己，也能在危急時刻伸出援手。透過實際操作與反覆演練，更能加深印象，讓急救技能真正成為生活中的一部分。

第三大隊大隊長吳家豪指出，暑假期間高溫炎熱，學生從事戲水及戶外活動的機會增加，熱傷害及溺水事故風險也隨之提高；特別提醒從事戶外活動時，應做好防曬措施、適時補充水分，避免長時間曝曬；戲水則應選擇有救生員的合法場所，切勿前往溪流、野塘、水庫等危險水域，更不要因一時貪玩而冒險下水。

消防局也呼籲，民眾若發現有人發生溺水或身體不適，應立即撥打119求救，切勿貿然下水救人，以免造成二次意外，透過校園急救教育與防災宣導，期盼讓學生在迎接暑假的同時，也將安全觀念一併帶回家，平安度過充實又快樂的假期。

桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊在場除了示範急救技巧外，也邀請學生親自操作CPR及AED，熟悉急救流程。圖／新坡分隊提供

桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊在場除了示範急救技巧外，也邀請學生親自操作CPR及AED，熟悉急救流程。圖／新坡分隊提供

桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊趕在放暑假前，前往轄區觀音高中進行校園急救訓練教育闖關活動。圖／新坡分隊提供

桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊趕在放長假前，前進校園教導學生急救方式。圖／新坡分隊提供