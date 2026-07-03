屏東縣115學年度國中小第二階段新任校長遴選出爐
屏東縣政府教育處昨（2）日辦理115學年度國民中小學第二階段新任校長遴選，開會至晚間10時許才結束，縣府教育處深夜發布第二階段新任校長遴選結果，遴選1名國中、14名國小新任校長。這波遴選結束後，縣內國中儲備校長還有5人、國小儲備校長還有3人。
教育處指出，根據參與遴選人員校務經營及詢答表現，以出缺學校校務現況及經營發展需求等綜合評判遴選合適之校長，屏東縣115學年度國民中小學新任校長遴選結果如下：
國中第二階段出缺學校校長遴選結果：崇文國中林上智教師獲遴選琉球國中校長。
國小第二階段出缺學校校長遴選結果：中正國小利宛倫教師遴選為前進國小校長、鹽埔國小賴信甫教師遴選為高朗國小校長、玉田國小鄒慶宗教師遴選為高樹國小校長、武潭國小田子奇教師遴選為泰山國小校長、里港國小吳神佑教師遴選為塔樓國小校長、仁和國小劉寶元教師遴選為新興國小校長、歸來國小邱廷榮教師遴選為萬巒國小校長、佳佐國小曾思潔教師遴選為四林國小校長、東光國小陳富銘教師遴選為東光國小校長、全德國小蔡柏緯教師遴選為水利國小校長、復興國小吳春瑩教師遴選為竹林國小校長、賽嘉國小潘德忠教師遴選為春日國小校長、恆春國小柯仕偉教師遴選為僑勇國小校長、榮華國小宋炫志教師遴選為西勢國小校長，共計14名。
教育處指出，本次獲遴選的校長115學年度起聘任，縣府期許新任校長能秉持初衷，於學校奠定的基礎上持續努力，承擔起帶領學校邁向卓越的重責大任。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。