屏東縣115學年度國中小第二階段新任校長遴選出爐

屏東縣政府教育處昨（2）日辦理115學年度國民中小學第二階段新任校長遴選，開會至晚間10時許才結束，縣府教育處深夜發布第二階段新任校長遴選結果，遴選1名國中、14名國小新任校長。這波遴選結束後，縣內國中儲備校長還有5人、國小儲備校長還有3人。

教育處指出，根據參與遴選人員校務經營及詢答表現，以出缺學校校務現況及經營發展需求等綜合評判遴選合適之校長，屏東縣115學年度國民中小學新任校長遴選結果如下：

國中第二階段出缺學校校長遴選結果：崇文國中林上智教師獲遴選琉球國中校長。

國小第二階段出缺學校校長遴選結果：中正國小利宛倫教師遴選為前進國小校長、鹽埔國小賴信甫教師遴選為高朗國小校長、玉田國小鄒慶宗教師遴選為高樹國小校長、武潭國小田子奇教師遴選為泰山國小校長、里港國小吳神佑教師遴選為塔樓國小校長、仁和國小劉寶元教師遴選為新興國小校長、歸來國小邱廷榮教師遴選為萬巒國小校長、佳佐國小曾思潔教師遴選為四林國小校長、東光國小陳富銘教師遴選為東光國小校長、全德國小蔡柏緯教師遴選為水利國小校長、復興國小吳春瑩教師遴選為竹林國小校長、賽嘉國小潘德忠教師遴選為春日國小校長、恆春國小柯仕偉教師遴選為僑勇國小校長、榮華國小宋炫志教師遴選為西勢國小校長，共計14名。

教育處指出，本次獲遴選的校長115學年度起聘任，縣府期許新任校長能秉持初衷，於學校奠定的基礎上持續努力，承擔起帶領學校邁向卓越的重責大任。