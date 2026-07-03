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國小師扯頭髮羞辱女學生 辯情緒一時失控 法官判賠
基隆市某國小女導師將一名女學生叫上講台，在全班學生面前，將學生頭髮以橡皮筋綁成「沖天炮」髮型再用力拉扯，全班哄堂大笑，學生羞辱痛哭，法官判決導師及學校連帶賠償卅七萬餘元。市府教育處回應，該師記小過，也將督導各校落實正向管教。
該起不當管教事件發生在二○二三年六月，家長指控女導師無故要求學生至教室講台中央，以多條橡皮筋將頭髮綑綁豎立頭頂，再將橡皮筋大力扯下，全班學生哄堂大笑，學生屢次想掙脫遭控制，直至拔光橡皮筋為止，學生遭拉扯疼痛及遭羞辱哭泣。
家長說，學校調查小組判定導師行為構成教育部「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」的體罰，造成學生身體、心理傷害。
導師聲稱學生違反上課秩序，雖有失當的管教行為，卻是基於糾正、教育目的，在長期輔導壓力及突發刺激下一時情緒失控，對學生表達歉意。
法官指出，經調閱監視器還原，畫面未見學生有干擾上課秩序等行為，導師長達五分鐘反覆對學生以強制力拉扯頭髮、肢體，拍打、固定欲掙脫的學生，是對學生不滿及惡意的不法侵害行為，非一時情緒失控。
教育處回應，學校已對該師記小過一次，後續該師有改善；任何體罰或不當管教行為都不應發生，將持續督導各校落實正向管教。
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