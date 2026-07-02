導師綁女學生「沖天炮」頭羞辱判賠37萬 律師：發洩情緒逾越管教範圍
基隆市某國小一名導師將一名女學叫到講台中央，當著全班同學面前，用力拉扯頭髮以多個橡皮筋把她頭髮綑綁成「沖天炮」髮型，全班同學哄堂大笑，學生則羞辱痛哭，法官判決導師及學校要連帶賠償37萬餘元。導師聲稱基於糾正目的一時情緒失控。律師盧明軒表示，法官主要認定導師的處罰是出於發洩情緒且逾越必要範圍。
基隆市某學校2023年一名女導師，因認為一名學生在上課時違反上課秩序，提醒勸阻無效，叫到講台中央，當著全班同學面前，用力拉扯頭髮以多個橡皮筋把她頭髮綑綁豎立於頭頂成「沖天炮」髮型，全班同學哄堂大笑，學生感到羞辱痛哭。
法官指教師為發洩個人情緒，致學生心理創傷，學業表現亦受影響，還有其他「不當管教」行為，基隆地院日前判決教師及學校要連帶賠償37萬5千元給受害學生，
盧明軒說，本件法院採納校事會議調查小組的判斷，認為被告教師的行為已經使學童身體客觀上受到痛苦或身心主觀上受到侵害，違反教育基本法第8條，使學生受到了體罰。判決所提出的理由，認為對學童造成身體劇烈疼痛與傷害、教師的處罰是出於發洩情緒且逾越必要範圍，其結果已對學童造成人格上的貶抑。
盧明軒表示，在賠償方面，判決合理賠償的財產上損害的部分是7萬5千餘元的心理諮商及療程費用，學童的精神慰撫金部分則為30萬元，導師與學校應連帶賠償學生共37萬5千餘元；至於學生父母雖各自請求50萬元的慰撫金，但法院認定父母的親權並未受到情節重大的侵害，因此駁回這部分的賠償請求。
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