導師綁「沖天炮」髮型羞辱女學生判賠、記過 基隆市府：不當管教不應發生

基隆市某國小一名導師將一名女學叫到講台中央，當著全班同學面前，用力拉扯頭髮以多個橡皮筋把她頭髮綑綁成「沖天炮」髮型，全班同學哄堂大笑，學生則羞辱痛哭，法官判決導師及學校要連帶賠償37萬餘元。市府教育處回應，學校記小過一次，後續該師有改善；重申任何體罰或不當管教行為都不應發生，未來將持續督導各校落實正向管教。

基隆市某學校2023年一名女導師因認為一名學生在上課時違反上課秩序，提醒勸阻無效，叫到講台中央，當著全班同學面前，用力拉扯頭髮以多個橡皮筋把她頭髮綑綁豎立於頭頂成「沖天炮」髮型，全班同學哄堂大笑，學生感到羞辱痛哭。

法官指教師為發洩個人情緒，致學生心理創傷，學業表現亦受影響，還有其他「不當管教」行為，基隆地院判決教師及學校要連帶賠償37萬5千元給受害學生，本報上午獨家報導。

市府教育處今天回應，某國民小學教師不當管教事件，為2023年6月發生案件，學校於事件發生後已依規定完成校安通報，並依程序完成校內調查、考核、行政處分、輔導及相關核備作業。

教育處指出，涉案教師已接受行政懲處，並持續接受輔導與專業成長，學校表示教師後續已有明顯改善。

對於法院一審判決，教育處予以尊重。教育處重申，任何體罰或不當管教行為都不應發生，未來將持續督導各校落實正向管教、保障學生權益，避免類似事件再次發生。