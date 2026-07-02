苗縣5國中小「AI半導體營隊」正式啟動 百位學生搶先體驗AI半導體

AI與半導體產業已成為推動城市競爭力的重要關鍵，苗栗縣政府積極推動竹竹苗大矽谷發展，呼應本縣「北台積、南美光」AI半導體產業鏈布局，從產業發展、延伸至教育，攜手國立陽明交通大學共同推動「中小學科技教育扎根AI半導體課程實踐計畫」，今日於照南國中舉辦營隊，提前為苗栗培養未來所需的科技人才。

縣府攜手陽明交大今日在照南國中舉辦「苗栗縣AI半導體營隊啟動記者會」，以竹南、頭份科技廊帶為先行推動起點，結合學校與導入頂尖大學教育資源，建立適合本縣中小學推廣之AI半導體教育課程模組，讓前瞻科技教育向下扎根於基礎教育階段，為苗栗科技教育注入新動能。

縣府表示，本次AI半導體營隊結合陽交大PlayChip「玩創晶片」教育模式，規劃以照南國中、頭份國中、山佳國小、永貞國小及六合國小等5校先行試辦，並由陽交大團隊帶領縣內5至8年級學生參與，每校選出20位同學體驗何謂AI半導體。

課程從學生熟悉的遊戲情境與程式操作切入，透過電子裝置拆解、電路實驗、感測器資料紀錄及Scratch程式應用等內容，降低半導體與人工智慧學習門檻，讓學生在生活化、體驗式的學習過程中，認識AI與半導體的生活應用，培養邏輯思考、問題解決及創意實作能力，以激發持續探索科技學習的興趣。

縣長鍾東錦表示，苗栗正處於產業轉型與城市升級的重要階段，人才布局必須從教育開始、從孩子出發。期望透過高教專業資源挹注，讓科技教育走進苗栗校園，點亮孩子探索未來的熱情，並在實作中萌芽、在學習中成長，逐步匯聚成推動苗栗未來發展的城市動能。

縣府教育處指出，營隊結合陽交大PlayChip教育模式，引領本縣5至8年級學生從遊戲與程式操作切入，透過電路實驗、感測器紀錄等體驗，降低學習門檻，激發學子對前瞻科技的興趣，攜手共創美好生活條件。