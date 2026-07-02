恆春國中棒球隊20多人擠老舊透天厝住宿 屏東縣教育處允諾協助改善

屏東縣體育推展三級五區，縣內5所國中設棒球隊，屏東縣議員盧玟欣今總質詢揭露，恆春國中棒球隊，選手在球場爭光，但回到恆春卻連像樣睡覺空間都沒有，20多名選手擠在老舊透天厝。教育處長陳國祥說，將會協助改善。恆春國中表示，租屋宿舍空間經全面盤點後已拆除木板隔間，確保學生住宿安全，後續爭取將3間教室改造宿舍。

盧玟欣說，她看到恆春國中棒球隊的現況，發現23名選手擠在老舊透天厝，頂樓加蓋鐵皮悶熱，電線老舊負載，還有三層樓擠在狹窄隔間，陽台鐵窗封死逃生出口，孩子送去球隊訓練，學校卻讓他們住在隨時可能發生消防危險的地方。

盧玟欣說，同樣是屏東重點運動學校，鶴聲國中、里港國中有宿舍，為什麼恆春國中孩子就過這種「難民式」的住宿生活，有的孩子為了訓練，每天從恆春往返潮州、高樹，一天通勤超過4小時。

盧玟欣表示，115學年度球隊人數增加約40人，租屋市場床位已飽和，請教育處認真看待恆春國中棒球隊的發展，建議要建置宿舍，活化校內空間，這不只是爭取經費，也是孩子居住安全與生存。

教育處長陳國祥答詢說，恆春國中今年七年級新生招生報到率超過九成。另外中信集團每年補助棒球隊學生住宿費36萬元，恆春半島租屋辛苦，也有跟校長討論，校內教室變更設施需時間，最快方式從外部尋求更好住宿空間，體發中心會協助。

恆春國中校長林ㄧ煒說，住宿空間感謝房東協助，校方將住宿空間盤點活化，將原本的木隔間拆除，增加走道等空間，住宿租房空間可以提供26床位。學校盤點校舍，將三間教室改造申請住宿空間，相關計畫提出，待使用執照變更、爭取經費。

林ㄧ煒說，學校棒球隊115學年度預計有39名隊員，針對有迫切住宿需求提供住宿空間，教練有3人，現行租屋宿舍地點，臨近主任的住家、教練也租屋在附近，都能互相照看；今年七年級新生增1班，220人有207人報到，報到率93％。

屏東縣議員盧玟欣今總質詢揭露，恆春國中棒球隊，選手在球場爭光，但回到恆春卻連像樣睡覺空間都沒有，20多名選手擠在老舊透天厝。圖／盧玟欣提供

恆春國中棒球隊住宿空間，學校取得房東同意，將木板隔間拆除，給孩子安全的住宿空間。圖／恆春國中提供

恆春國中棒球隊住宿空間，學校取得房東同意，將原本的木板隔間拆除，給孩子安全的住宿空間，改善前的情況。圖／恆春國中提供