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因糾紛協調未果…桃園某國小生被多人圍毆、逼下跪 霸凌者竟錄影PO網

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
圖為霸凌示意圖。圖／AI生成
圖為霸凌示意圖。圖／AI生成

桃園某國小學生傳出被其他國中小學生圍毆霸凌，霸凌者甚至將過程拍攝下來，PO上社群平台，引發外界關注及不滿。桃園市教育局表示，事件起因疑為學生間有糾紛，雙方相約見面協調未果，相關學校獲悉後已啟動校安通報及事件釐清程序。

有網友在Threads桃園發文質疑，桃園某國小被其他國中小學生圍毆霸凌，現在的小孩連毛都沒長齊就想當89揍人是嗎？社底爸媽跟學校教不會，看來還是需要社會來教。從影片可見，霸凌者竟將霸凌過程發上網路，一位穿灰衣服的男學生，被其他四名男生輪流挨打，黑衣男學生還抓著灰衣學生頭髮打巴掌，甚至要求跪地板，行徑囂張。

桃園市議員黃瓊慧在貼文下留言，黃瓊慧表示，霸凌同學已經很不對，還把過程PO上網，這種風氣必須導正，她今早要求教育局介入調查並回報結果，若是畢業班學生，也會要求教育局註記，請學校告知國中該生曾涉及霸凌案件。

教育局說明，經初步了解，本案於6月29日下午4時30分許，發生於校外停車場。被行為人為國小生（五升六年級）；主要行為人涉及鄰近2國中共4位國中學生。

據了解，事件起因疑為學生間有糾紛，雙方相約見面協調未果，過程中國中生分別對國小生有肢體行為及要求下跪情形，相關過程遭在場學生錄影並上傳Threads社群平台。

教育局表示，相關學校獲悉後已啟動校安通報及事件釐清程序。各校將依學生身分、參與程度及事件經過，持續訪談相關人員並蒐集資料，以釐清案情及後續責任。

教育局指出，經查影片拍攝及上傳者疑為另一所國小應屆畢業生，其所屬國小已聯繫學生及家長，要求儘速將影片下架，避免影像持續散布及造成二次傷害。教育局將持續督導相關學校依規定辦理調查、輔導及必要處置，並加強學生法治、網路倫理、人權及衝突處理教育，以維護學生安全及校園秩序。

桃園某國小學生傳出被其他國中小學生圍毆霸凌，霸凌者甚至將過程拍攝下來，PO上社群平台，引發外界關注及不滿。圖／翻攝Threads
桃園某國小學生傳出被其他國中小學生圍毆霸凌，霸凌者甚至將過程拍攝下來，PO上社群平台，引發外界關注及不滿。圖／翻攝Threads

霸凌 桃園 小學生

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