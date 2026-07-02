快訊

有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

MiLB／潘文輝入選未來之星明星賽 今年唯一台灣代表

北捷手機嗶進站僅限信用卡？他尋悠遊卡替代方案 網狂推1物：可當實體卡用

聽新聞
0:00 / 0:00

火箭不是NASA專利！台東38名國中生親手打造硝糖火箭飛向天際

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴出席硝糖火箭競賽頒獎典禮，勉勵學生勇於探索科學、培養創新與實作能力。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴出席硝糖火箭競賽頒獎典禮，勉勵學生勇於探索科學、培養創新與實作能力。圖／台東縣政府提供

台東縣政府率全國之先，在池上國中舉辦為期三天的「國中組學生科學營隊暨硝糖火箭競賽」，共有全縣10所國中、19支隊伍、38名學生參與。三天密集課程與實作訓練，學生於昨天下午親手發射自行製作的硝糖火箭，最終由新生國中陳永騰、吳秉洋奪下冠軍，縣長饒慶鈴頒獎勉勵。

饒慶鈴表示，科學教育的價值是讓學生透過親身實作培養觀察、思考與解決問題的能力。從火箭設計、組裝到正式發射，每位學生都投入大量心力，即使過程中遭遇失敗，也是在累積寶貴經驗。期盼藉由營隊激發更多孩子對科學及太空科技的熱情。

此次活動由縣府攜手國家太空中心（TASA）共同推動，延續今年初舉辦的教師太空教育火箭實作研習成果，繼6月底完成國小組硝糖火箭營隊後，再推出國中組課程，希望透過完整的理論學習、動手製作與競賽發表，引導學生從課本知識跨入實際應用，提升探究能力與跨領域學習經驗。

教育處指出，火箭製作以硝糖為主軸，課程涵蓋火箭飛行原理、結構設計、材料製作及發射測試，學生需反覆修正設計、分析數據並驗證成果，不僅學習科學原理，也同步培養邏輯思考、問題解決及團隊合作能力，最後更透過成果發表分享學習歷程，展現實作成果。

競賽成績方面，國中組由新生國中陳永騰、吳秉洋（指導老師吳政岡）勇奪第一名；國小組方面，第一名由福原國小陳語涵、謝沅齊奪得。

縣府表示，未來將持續整合教育資源，透過科學展覽、科普列車、科學營隊及探究實作等多元課程，打造兼具探索、創新與實踐的學習環境，鼓勵學生勇於嘗試、樂於發現，培育具備科學素養、創新思維與解決問題能力的新世代人才。

台東縣政府舉辦「國中組學生科學營隊暨硝糖火箭競賽」，學生親手製作並發射硝糖火箭，展現科學實作成果。圖／台東縣政府提供
台東縣政府舉辦「國中組學生科學營隊暨硝糖火箭競賽」，學生親手製作並發射硝糖火箭，展現科學實作成果。圖／台東縣政府提供

火箭 NASA 台東

延伸閱讀

暨南大學攜手創教育學院台灣AI運動協會 引領香港高中生跨海體驗人形機器人課程

深化台美國際共學交流 靜宜大學國際學院攜手美國喜瑞都學院

台灣自主研發宇宙觀測系統登太空 創太空任務里程碑

航空人才校園起飛 新北攜手七所科大與航空產業培育國際人才

相關新聞

火箭不是NASA專利！台東38名國中生親手打造硝糖火箭飛向天際

台東縣政府率全國之先，在池上國中舉辦為期三天的「國中組學生科學營隊暨硝糖火箭競賽」，共有全縣10所國中、19支隊伍、38名學生參與。三天密集課程與實作訓練，學生於昨天下午親手發射自行製作的硝糖火箭，最終由新生國中陳永騰、吳秉洋奪下冠軍，縣長饒慶鈴頒獎勉勵。

獨／導師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭… 判賠37萬

基隆市某學校爆發一名導師因認為一名學生在上課時違反上課秩序，提醒勸阻無效，叫到講台中央，當著全班同學面前，用力拉扯頭髮以多個橡皮筋把她頭髮綑綁豎立於頭頂成「沖天炮」髮型，全班同學哄堂大笑，學生感到羞辱痛哭。法官指教師為發洩個人情緒，致學生心理創傷，學業表現亦受影響，還有其他「不當管教」行為，判決教師及學校要連帶賠償37萬5千元給受害學生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。