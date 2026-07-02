火箭不是NASA專利！台東38名國中生親手打造硝糖火箭飛向天際

台東縣政府率全國之先，在池上國中舉辦為期三天的「國中組學生科學營隊暨硝糖火箭競賽」，共有全縣10所國中、19支隊伍、38名學生參與。三天密集課程與實作訓練，學生於昨天下午親手發射自行製作的硝糖火箭，最終由新生國中陳永騰、吳秉洋奪下冠軍，縣長饒慶鈴頒獎勉勵。

饒慶鈴表示，科學教育的價值是讓學生透過親身實作培養觀察、思考與解決問題的能力。從火箭設計、組裝到正式發射，每位學生都投入大量心力，即使過程中遭遇失敗，也是在累積寶貴經驗。期盼藉由營隊激發更多孩子對科學及太空科技的熱情。

此次活動由縣府攜手國家太空中心（TASA）共同推動，延續今年初舉辦的教師太空教育火箭實作研習成果，繼6月底完成國小組硝糖火箭營隊後，再推出國中組課程，希望透過完整的理論學習、動手製作與競賽發表，引導學生從課本知識跨入實際應用，提升探究能力與跨領域學習經驗。

教育處指出，火箭製作以硝糖為主軸，課程涵蓋火箭飛行原理、結構設計、材料製作及發射測試，學生需反覆修正設計、分析數據並驗證成果，不僅學習科學原理，也同步培養邏輯思考、問題解決及團隊合作能力，最後更透過成果發表分享學習歷程，展現實作成果。

競賽成績方面，國中組由新生國中陳永騰、吳秉洋（指導老師吳政岡）勇奪第一名；國小組方面，第一名由福原國小陳語涵、謝沅齊奪得。

縣府表示，未來將持續整合教育資源，透過科學展覽、科普列車、科學營隊及探究實作等多元課程，打造兼具探索、創新與實踐的學習環境，鼓勵學生勇於嘗試、樂於發現，培育具備科學素養、創新思維與解決問題能力的新世代人才。

台東縣政府舉辦「國中組學生科學營隊暨硝糖火箭競賽」，學生親手製作並發射硝糖火箭，展現科學實作成果。圖／台東縣政府提供