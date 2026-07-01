「全國中小學聽障學生夏令營活動」今晚在基隆登場，夏令營以「比手追浪，海洋同行」為主題，來自全國各縣市約240位師生、工作人員及志工齊聚基隆，展開為期3天2夜的海洋探索與交流之旅。市長謝國樑晚間出席歡迎晚宴，期盼透過海洋探索、文化體驗及團體交流，讓每位學員都能留下難忘的夏日回憶。

夏令營結合基隆豐富的海洋資源與在地人文特色，規畫和平島地質公園導覽、國立海洋科技博物館參訪、水域體驗、食魚教育及特色手作等多元課程。

身為東道主，謝國樑在晚宴中歡迎來自全國各地的小朋友們。他表示，基隆是一座依海而生、因海而興的城市，擁有豐富的自然景觀與深厚的海洋文化，希望透過此次夏令營安排的海洋科技博物館參訪、和平島地景探索、水域體驗及手作課程，讓大家在親身體驗中認識海洋、愛護環境，感受基隆獨特的城市魅力，期盼深入認識基隆的海洋文化與自然景觀。

教育處長徐嬿立表示，活動結合國立臺灣海洋大學專業資源，在海洋大學小艇碼頭規畫水域體驗課程，由專業教練及安全人員全程帶領，讓學生實際接觸海洋環境，學習水域安全知識，透過體驗式教育提升對海洋的認識，勇於挑戰。

基隆市政府表示，夏令營不僅是一場認識海洋與探索基隆的學習旅程，更提供全國聽障學生彼此交流、建立友誼的平台。期盼每位參與學員都能帶著滿滿的收穫與感動返家。

全國中小學聽障學生夏令營，謝國樑晚宴：比手追浪、海洋同行。圖／基隆市政府提供

全國中小學聽障學生夏令營，謝國樑晚宴：比手追浪、海洋同行。圖／基隆市政府提供

全國中小學聽障學生夏令營，謝國樑晚宴：比手追浪、海洋同行。圖／基隆市政府提供