議員助優化淡水區天生國小通學巷 改善側溝增人行道

為全面提升校園周邊行人通行安全，新北市議員鄭宇恩與油車里里長攜手提案建議，公所積極響應，爭取經費200多萬元，完成淡水區油車里沙崙路156巷的側溝與人行道優化工程。這裡是鄰近的天生國小學童上放學及周邊居民日常通行的重要步道，過去因側溝溝蓋鬆動老舊影響公共安全，現已順利完成側溝頂板更新，並全新繪設長達67公尺的綠色標線型人行道，成功打造一條實用安全的「通學巷道」。

市議員鄭宇恩表示，沙崙路156巷既有側溝因結構老舊及溝蓋鬆動，車輛行經或居民踩踏時易產生晃動，對學童與長者的通行安全構成潛在威脅，這次主要針對既有側溝蓋頂板進行汰換微調，使其與路面齊平，同時全面設置「細目型格柵蓋」，有效避免傳統水溝蓋孔洞過大導致輪椅、嬰兒車卡輪或行人絆倒的風險。

新北市議員鄭宇恩於現場勘驗時特別指出，本次改善計畫核心在於保障孩子們的日常通學環境。透過這項「溝蓋改善計畫」，不僅解決了舊有溝蓋鬆動的隱患，讓小朋友不論在上學或回家的路上都能走得更安心，更結合了現代交通工程概念，加設醒目的綠色人行道鋪面。整體通學巷弄環境的大幅優化，給下一代營造一個無後顧之憂、能夠「平平安安上下課」的優質環境。

此項通學環境的蛻變，不僅實質提升了油車里的居住環境品質，也為天生國小構築了堅實的校園外圍安全防護網。未來淡水區公所將持續聯手地方民意代表及里長，落實「行人路權優先」之施政理念，積極檢視並改善轄內各校園周邊及鄰里巷弄的步行環境，讓淡水成為更宜居、更安全的友善城市。