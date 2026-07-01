漏水漏電危險 議員助汐止白雲國小電腦教室環境整修
汐止區白雲國小電腦教室因為是木板地面，所以在之前教室有漏水情形的時候，不但導致教室地面損壞，也出現漏電的狀況，所以新北市議員白珮茹就以建議款協助改善，今(1)日，放暑假的第一天，學校就開始進行電腦教室的環境整修工程，希望開學後，讓學生們有更安全舒適的上課環境。
新北市議員白珮茹表示，今天是暑假的第一天，來白雲國小看電腦教室，因為之前電腦教室有漏電，非常危險，經過校方反應，用議員建議款配合辦理，把電腦教室地板更新，也改善漏電狀況，希望整個電腦教室更新後，孩子們開學後有更好的學習環境，也感謝學校的配合，利用暑期學生放暑假改善這些設施。
白雲國小校長施富有說，感謝白珮茹議員協助學校，爭取115年度電腦教室改善工程，主要是因為電腦教室的地板老舊、教室內的線路有些混亂，可能有安全上的疑慮，透過這次經費的補助，跟教育局支持，可以將整個電腦教室的地平往下降，線路也重新整理，給孩子更舒適的學習空間。
電腦教室整修開工，新北市議員白珮茹特地到學校關心，因為電腦教室插頭電線很多，還有擺在桌上的電腦，都在第一時間先做整理，這次進行的電腦教室環境整修工程，包括老舊地板改善、相關線路整理與設備環境優化，提升教室使用的安全性、便利性與舒適度。
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