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中小學12點放學成歷史？免費營養午餐政策掀論戰 家長喊方便、教師憂變相加班

聯合新聞網／ 綜合報導
不少縣市免費營養午餐政策即將上路，對於將用餐後再離校的做法，引起教師及家長的討論。聯合報系資料照
不少縣市免費營養午餐政策即將上路，對於將用餐後再離校的做法，引起教師及家長的討論。聯合報系資料照

隨著各縣市陸續推動免費營養午餐政策，部分學校規劃讓原本半天課、上午放學的學生留校用餐後再離校，引發家長與教育界熱議。不少教師直言，中午休息時間恐因此縮水，形同「變相加班」，而家長則認為，孩子留校享用營養午餐，比安親班或外食更營養、安全，希望相關制度能兼顧雙方需求。

近日有台北市國小教師在Threads分享，115學年度起，部分學校因應免費營養午餐政策，學生將於教室內用餐，結束後再統一放學、前往課後照顧班或社團，意味著過去半天課中午12點放學的模式，可能將調整為12時40分左右離校，引發不少導師討論，直呼中午休息時間將大幅減少。

有教師表示，若低年級學生也留校吃飯，導師就必須全程陪同照顧，用餐，包括期間的秩序管理及善後工作都需負責，「25元補助換來整個中午都不能休息」，認為政策增加教師負擔；也有人指出，高年級導師原本僅有的午休時間恐怕消失，擔心長期影響教學品質。

另一方面，不少家長則持相反看法。有家長分享，包括台中、桃園、新北等地，不少學校早已實施「吃完午餐再放學」，認為學校供應的營養午餐在衛生及營養均衡上，普遍優於安親班或外食，對雙薪家庭而言更加便利，也能避免孩子在餓著肚子的情況下轉往安親班。

台北市部分學校則因校舍、廚房及供餐量能不同，作法出現差異。有家長透露，原先學校曾通知半天班學生12點放學、不再提供自費午餐，引發家長反彈，經向教育局及民意代表反映後，最終恢復半天班學生可留校用餐，顯示各校仍保有一定彈性。

除了放學時間引發討論，教師也對免費午餐配套提出質疑。有教師指出，部分縣市雖宣稱補助教師午餐費，但實際餐費同步調漲，補助後仍比過去支付更多；也有人反映，營養午餐的乳品、水果供應次數減少，甚至對教師不再提供水果，認為相關措施與宣傳內容存在落差。

也有教育工作者認為，免費營養午餐政策立意良善，但若要全面推動學生留校用餐，仍須同步考量教師午休權益、午餐指導費、學校供餐量能及人力配置，才能兼顧學生照顧品質與第一線教師的工作負荷。

營養午餐 安親班 老師

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