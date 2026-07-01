竹東高中美術教師張澤平退休前個展 分享教學現場與校園記憶

竹東高中美術教師、教育部首屆藝術教育貢獻獎得主張澤平，在新竹縣文化局美術館舉辦個展，作為其教學生涯最後一次個展。即將退休的他以教學現場、校園記憶、地方文化與生命經驗為素材，將多年在新竹累積的觀察與感受轉化為藝術創作。展期間平日下午2時亦安排親自導覽，邀請民眾共同欣賞。

本次展覽以「在新竹20年的藝術教育」為主軸，不僅呈現創作成果，也向地方文化與校園人文傳承致意。張澤平返鄉任教多年，長期深耕竹東高中，持續推動校園美感改造、在地藝術推廣及跨域課程，從蕭如松作品導覽、紀念教室規畫、公共藝術意象轉化，到引入業界建置校園識別系統與美感課程推動，不僅在課堂中教授藝術，也讓藝術逐步融入校園空間與學生日常，使美感教育成為可以被感受、被經驗的生活內容。

展覽主題作品「生日30」以鮮明紅色為主調，將數字「30」轉化為身體與感官意象，成為全展視覺焦點，呼應新竹縣文化局30周年，畫面左側以數字「3」形成臀部的形象，右側則以「0」轉化為帶有唇與口意象的圓形符號，作品原本源自藝術家個人情感經驗，讓原本私密的身體感受，轉化為對時間、記憶與文化累積的回應。

張澤平表示，藝術教育不僅是技法傳授，更重要在於讓人重新感受自我與世界的連結。多年來在新竹投入教學與創作，持續以土地、校園與人為核心，例如將教學延伸至竹科公益活動，包括應用材料文藝季、台積心築藝術季，以及參與雲門舞集、光環舞集工作坊與包場電影等，讓藝術走入日常生活與公共參與。本次個展則將多年在教育現場累積的思考與情感轉化為作品呈現，期望回應故鄉，並向一路支持藝文與教育發展的人們致意。

本展將於6月24日至7月19日在新竹縣文化局美術館展出，明天上午10時舉辦教育部美術學科中心專場導覽，展期間平日下午2時也安排畫家親自導覽，邀請民眾一同欣賞這場向新竹縣文化局30周年及竹東高中80周年致意的藝術展覽。

本次展覽主題作品「生日30」以鮮明紅色為主調，將數字「30」轉化為身體與感官意象，成為全展視覺焦點。記者郭政芬／攝影

張澤平分享早年美術作品，並感念當年竹東高中美術老師蕭如松的指導與啟發。記者郭政芬／攝影

張澤平分享這幅作品，是像作家席慕蓉作品「一棵開花的樹」致敬。記者郭政芬／攝影

張澤平與美術老師們分享藝術教育不僅是技法傳授，更重要在於讓人重新感受自我與世界的連結。記者郭政芬／攝影

致贈感謝狀儀式，左為張澤平。記者郭政芬／攝影

張澤平返鄉任教多年，長期深耕竹東高中，持續推動校園美感改造、在地藝術推廣及跨域課程等。記者郭政芬／攝影