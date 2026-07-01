南投南光國小女籃隊 全國賽奪冠
南投縣埔里鎮南光國小女子籃球隊，今年在全國國小籃球聯賽（ＥＢＬ）一路過關斬「六連勝」抱回冠軍，不僅是其校史更是縣內首座ＥＢＬ冠軍盃。縣長許淑華昨表揚致贈營養金兩萬元，並承諾加碼請全體隊職員吃大餐。
南光女籃隊今年戰績輝煌，除抱回今年ＥＢＬ國小籃球聯賽冠軍獎盃，先後在第五十八屆全國少年籃球錦標賽U12女子組奪冠，今年TARO CUP U12國際少年籃球邀請賽斬獲女子三對三冠軍，南投縣長許淑華昨表揚南光女將。
南投縣長許淑華肯定球員展現精湛球技與永不放棄的運動家精神，她說，這座全國國小籃球聯賽冠軍，是縣內首座ＥＢＬ冠軍盃，為南投籃壇寫下新頁，偏鄉國小女籃挑戰全國聯賽成功奪金的重要里程碑。
南光國小前身為埔里國小梅子腳分教室，創立於一九三五年，至今已逾九十年歷史。校內籃球隊十年前才成立，以「貓頭鷹」為精神象徵，代表著部落守護與智慧，二○二○年女子籃球隊才成軍。
南光國小女籃隊，多位選手來自原住民族，這支由原漢成軍的女籃隊，上個月在「一一四學年度國民小學籃球聯賽」以六連勝之姿，在全國九十九支勁旅中強勢登頂，女籃成軍短短六年就制霸全國。
獲表揚選手為隊長古絜曦、洪妤妶、谷菲比、古予樂、鄭硯佳、何芮妮、吳恩妮、游晨欣、洪薇媗、陳偌芯、黃願臻、方靜萱、幸潔、石沁卉等十四人。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。