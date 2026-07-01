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南投南光國小女籃隊 全國賽奪冠

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣南光國小女籃隊勇奪全國國小籃球聯賽冠軍，縣長許淑華（中間灰衣者）昨與球員開心合影。圖／南投縣政府提供
南投縣南光國小女籃隊勇奪全國國小籃球聯賽冠軍，縣長許淑華（中間灰衣者）昨與球員開心合影。圖／南投縣政府提供

南投埔里南光國小女子籃球隊，今年在全國國小籃球聯賽（ＥＢＬ）一路過關斬「六連勝」抱回冠軍，不僅是其校史更是縣內首座ＥＢＬ冠軍盃。縣長許淑華昨表揚致贈營養金兩萬元，並承諾加碼請全體隊職員吃大餐。

南光女籃隊今年戰績輝煌，除抱回今年ＥＢＬ國小籃球聯賽冠軍獎盃，先後在第五十八屆全國少年籃球錦標賽U12女子組奪冠，今年TARO CUP U12國際少年籃球邀請賽斬獲女子三對三冠軍，南投縣長許淑華昨表揚南光女將。

南投縣長許淑華肯定球員展現精湛球技與永不放棄的運動家精神，她說，這座全國國小籃球聯賽冠軍，是縣內首座ＥＢＬ冠軍盃，為南投籃壇寫下新頁，偏鄉國小女籃挑戰全國聯賽成功奪金的重要里程碑。

南光國小前身為埔里國小梅子腳分教室，創立於一九三五年，至今已逾九十年歷史。校內籃球隊十年前才成立，以「貓頭鷹」為精神象徵，代表著部落守護與智慧，二○二○年女子籃球隊才成軍。

南光國小女籃隊，多位選手來自原住民族，這支由原漢成軍的女籃隊，上個月在「一一四學年度國民小學籃球聯賽」以六連勝之姿，在全國九十九支勁旅中強勢登頂，女籃成軍短短六年就制霸全國。

獲表揚選手為隊長古絜曦、洪妤妶、谷菲比、古予樂、鄭硯佳、何芮妮、吳恩妮、游晨欣、洪薇媗、陳偌芯、黃願臻、方靜萱、幸潔、石沁卉等十四人。

南光 南投 埔里

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