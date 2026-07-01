冷眼集／基礎教育繼續失守 護國神山等走山

十二年國教與一○八課綱上路後，其初衷是想要降低學生升學壓力、培養素養能力，然而理想與現實卻逐漸出現落差。從第一線教師的挫折無力、學生學習動機低落，到課堂秩序崩壞等，種種問題已不再是零星個案，而是教育體系累積多年的危機。

而最後承接後果的，不只是大學與產業，更是整個社會，難怪有教師直言，若基礎教育繼續失守，十五年後恐怕換台積電面臨人才荒，台灣引以為傲的「護國神山」也可能走山。

近年來，不少基層教師坦言，學生不怕被當、不怕留級，更不怕無法畢業，學校缺乏有效的輔導與管教制度，教師手中的教育工具愈來愈少。當教師失去維持課堂秩序的能力，教學品質自然難以維持，課堂變成少數學生擾亂、多數學生被迫陪葬的場域，真正願意學習的孩子，反而成了制度下的受害者。

而課堂秩序崩壞、教學挫折與無力感升高，也進一步削弱教職吸引力。本該強化自主學習的一○八課綱，讓不少家長與學生更加焦慮，私校報名熱潮，正是社會對教改投下的不信任票。

教育乃國之大計，但台灣教育現場已警訊四起。距離上一次全國教育會議已逾十五年，期間台灣歷經少子化、師資荒、ＡＩ科技衝擊、技職弱化、高教退場與校園治理失靈等重大變化。學界與教育團體呼籲，政府應盡速重啟停擺多年的全國教育會議，重新檢視十二年國教、一○八課綱、師資培育、升學制度與校園治理。

但教育部態度始終保留，只強調每年固定召開各司處首長與校長會議，即可回應教育現況與重點議題。問題是，若這些例行會議足以處理結構性問題，台灣教育現場不會走到今天亂象叢生的局面，又怎會累積如此多的焦慮與不滿？

當教師不想教、學生不想學、家長不信任，教育根基已經鬆動，是時候進行全國教育總體檢了。