廢留級亂象／重修取代留級 教育界意見分歧

教育部取消高中職強制留級制，讓不少高職教師抱怨課堂管理愈來愈困難，呼籲恢復留級制。不過高中校長多認為，過去留級制度確實有疑慮，部分科目不及格並不代表每一科都不行，應針對該科目重修即可。

成功高中校長劉晶晶表示，現在大學錄取門檻降低，加上可使用同等學力報考大學，部分學生確實變得不太在意是否能拿到高中畢業證書，不過部分科目不及格並不代表每一科都不行，應針對該科目重修即可。學校也會在暑假間會開設重補修課程，給學生補救拿到畢業證書機會。

板橋高中教務主任陳福全也說，學生可以利用暑假補修，等同在暑假有彌補的機會。至於以前不念書的學生會被留級，但現在就算沒畢業也可考大學，且大學端也接受，他不認為這是一種亂象，而是整個教育體制已走到這種氛圍。

陳福全表示，儘管沒有取得畢業證書的學生增加，但這在實施一○八課綱時就已開始存在的現象，並非近年才發生，教育走到不同的環境，就有可能會對應到不同的問題。

中崙高中校長吳銘祥則認為，高中學習模式是螺旋式，每一個科目學習內容都會隨著年級環環相扣，以三角函數為例，若學生高一基礎沒學好就往升，面對更深奧內容將完全無法負擔，就算有重補修，但讓學生在極短的時間內完成原本需要廿周才能學完的內容，效果也有限。