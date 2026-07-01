聽新聞
0:00 / 0:00

廢留級亂象／重修取代留級 教育界意見分歧

聯合報／ 記者洪子凱林媛玲／連線報導
教育部自一○三學年度起，廢除高中職強制留級制度，改採學年學分制，此舉雖讓學生學習步調更彈性，但也相對影響學習動機（圖為示意圖，非當事人）。記者黃仲裕／攝影
教育部自一○三學年度起，廢除高中職強制留級制度，改採學年學分制，此舉雖讓學生學習步調更彈性，但也相對影響學習動機（圖為示意圖，非當事人）。記者黃仲裕／攝影

教育部取消高中職強制留級制，讓不少高職教師抱怨課堂管理愈來愈困難，呼籲恢復留級制。不過高中校長多認為，過去留級制度確實有疑慮，部分科目不及格並不代表每一科都不行，應針對該科目重修即可。

成功高中校長劉晶晶表示，現在大學錄取門檻降低，加上可使用同等學力報考大學，部分學生確實變得不太在意是否能拿到高中畢業證書，不過部分科目不及格並不代表每一科都不行，應針對該科目重修即可。學校也會在暑假間會開設重補修課程，給學生補救拿到畢業證書機會。

板橋高中教務主任陳福全也說，學生可以利用暑假補修，等同在暑假有彌補的機會。至於以前不念書的學生會被留級，但現在就算沒畢業也可考大學，且大學端也接受，他不認為這是一種亂象，而是整個教育體制已走到這種氛圍。

陳福全表示，儘管沒有取得畢業證書的學生增加，但這在實施一○八課綱時就已開始存在的現象，並非近年才發生，教育走到不同的環境，就有可能會對應到不同的問題。

中崙高中校長吳銘祥則認為，高中學習模式是螺旋式，每一個科目學習內容都會隨著年級環環相扣，以三角函數為例，若學生高一基礎沒學好就往升，面對更深奧內容將完全無法負擔，就算有重補修，但讓學生在極短的時間內完成原本需要廿周才能學完的內容，效果也有限。

教育部 高中生 教改

延伸閱讀

高中廢除留級後畢業率下滑 教部：課程標準未放寬

蘇蘅／從輕人文看教育的功利危機

最高行政法院變更見解 高教工會憂：恐架空教育部監督私校職能

清大分析：一學期16周優於18周 6成教師仍支持雙二一制度

相關新聞

南投南光國小女籃隊 全國賽奪冠

南投縣埔里鎮南光國小女子籃球隊，今年在全國國小籃球聯賽（ＥＢＬ）一路過關斬「六連勝」抱回冠軍，不僅是其校史更是縣內首座ＥＢＬ冠軍盃。縣長許淑華昨表揚致贈營養金兩萬元，並承諾加碼請全體隊職員吃大餐。

廢留級亂象／重修取代留級 教育界意見分歧

教育部取消高中職強制留級制，讓不少高職教師抱怨課堂管理愈來愈困難，呼籲恢復留級制。不過高中校長多認為，過去留級制度確實有疑慮，部分科目不及格並不代表每一科都不行，應針對該科目重修即可。

冷眼集／基礎教育繼續失守 護國神山等走山

十二年國教與一○八課綱上路後，其初衷是想要降低學生升學壓力、培養素養能力，然而理想與現實卻逐漸出現落差。從第一線教師的挫折無力、學生學習動機低落，到課堂秩序崩壞等，種種問題已不再是零星個案，而是教育體系累積多年的危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。