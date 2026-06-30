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釣線傳情釣魚日 澎湖風櫃國小暑假第一堂課釣起感動
澎湖各級學校放暑假了，風櫃國小今天以「釣線傳情．永續共好釣魚日」作為休業式，校方讓小朋友帶著釣竿來到海邊釣魚，也讓海洋子民在暑假愛上海洋，進而願意守護海洋。
澎湖風櫃國小「釣線傳情．永續共好釣魚日」活動，今天在寶雅攜手澎湖科技大學海洋遊憩系與台灣釣具產業協進會協助下，小朋友們迫不及待帶著釣竿來到海邊，迎接漫長暑假第一堂課，一起親近海洋、認識海洋。
「老師！我的浮標動了！」，每個小朋友都專注盯著海面，隨著第一尾魚躍出水面那一刻，岸邊響起陣陣歡呼，釣起的不只是魚，更是對海洋最真摯的感動與責任，成為海洋子民最佳寫照。
校長林妍伶表示，最好的教育，不只是讓孩子學會知識，而是走進生活、親近自然，學校在暑假期間推出「釣線傳情．永續共好釣魚日」活動，小朋友們從真實體驗中學會尊重生命、珍惜環境；也讓孩子重新與土地、海洋建立連結，愛上海洋，進而願意守護海洋。
澎湖風櫃國小「釣線傳情．永續共好釣魚日」活動，安排有「認識海洋就從釣魚開始」與港區體驗海釣等學程，培養專注力、耐心、觀察力與責任感的生命教育，要為暑假留下最難忘、最有意義回憶。
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