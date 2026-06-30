狂！成軍6年制霸全國 南光國小女籃勇奪EBL冠軍寫南投籃壇歷史

南投縣籃壇寫下歷史新頁！埔里鎮南光國小女子籃球隊，今年在全國國小籃球聯賽（EBL）一路過關斬以「6連勝」不敗之姿，抱回冠軍，不僅是其校史更是縣內首座EBL冠軍盃。縣長許淑華今表揚致贈營養金2萬元，並允諾加碼請吃大餐。

南光國小前身為埔里公學校（即現今埔里國小）梅子腳分教室，創立於1935年，至今已逾90年歷史，校史雖悠久，但校內籃球隊10年前才成立，以「貓頭鷹」為精神象徵，代表著部落守護與智慧，其中女子籃球隊更於2020年組隊成軍。

南光國小女籃隊，多位選手來自泰雅、阿美、布農、賽德克等原住民族，這支由原漢成軍的女籃隊，上個月在「114學年度國民小學籃球聯賽」以6連勝之姿，在全國99支參賽勁旅中強勢登頂，贏得EBL全國總冠軍，短短6年就制霸全國。

而南光女籃隊今年戰績輝煌，除抱回今年EBL國小籃球聯賽冠軍獎盃，也先後在第58屆全國少年籃球錦標賽U12女子組奪冠，2026 TARO CUP U12 國際少年籃球邀請賽斬獲女子三對三冠軍，南投縣長許淑華今天接見並表揚南光女籃隊小將。

南投縣長許淑華肯定球員展現精湛球技與永不放棄的運動家精神，她說，這座全國國小籃球聯賽冠軍，是該校籃球隊史及校史，也是縣內首座EBL冠軍盃，為南投縣籃壇寫下歷史新頁，也是偏鄉國小女籃挑戰全國聯賽成功奪金的重要里程碑。

此次獲表揚選手為隊長古絜曦、洪妤妶、谷菲比、古予樂、鄭硯佳、何芮妮、吳恩妮、游晨欣、洪薇媗、陳偌芯、黃願臻、方靜萱、幸潔、石沁卉等14人，許淑華除頒發獎狀及全隊營養金2萬元，還當場加碼允諾將請全體隊職員吃大餐。

南投縣南光國小女籃隊勇奪全國國小籃球聯賽（EBL）冠軍，縣長許淑華（後排中）今接見表揚。圖／南投縣政府提供

南投縣南光國小女籃隊勇奪全國國小籃球聯賽（EBL）冠軍，縣長許淑華（中間灰衣者）今與球員開心合影。圖／南投縣政府提供