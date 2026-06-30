雲林縣國高中小學校長遴選結果公布 25校校長異動

雲林縣政府公布115學年度高中暨國民中小學校長遴選結果，今年有11名國高中小學校長退休，共有2所高中、5所國中、18所國小異動，縣府將於7月31日在縣府大禮堂辦理集體交接布達。

教育處表示，今年有11名校長退休，包含斗南高中林秀娟，國中退休校長有二崙國中蔡月華、台西國中林燦基，以及水林國中陳勝雄。

國小退休校長共有七位，分別為大美國小黃育珍、中正國小羅瑞蓉、馬光國小胡光漢、台西國小蔡維哲、大有國小廖欽祿、林厝國小王昇泰，以及僑和國小陳百雀。

校長遴選結果，高中部分為古坑華德福實驗高中江建德(初任)、麥寮高中吳政憲(連任)、斗南高中吳佩詩(代理)。

國中部分為崙背國中楊智諺(初任)、莿桐國中劉佳玲(初任)、水林國中林昭良(初任)、二崙國中郭倢慇(新任)、台西國中黃琬珺(新任)。

斗六國中林吉城、雲林國中謝俊民、石榴國中林俊賢、東和國中王致權、林內國中薛錦彰、建國國中方廷彰、虎尾國中王昇燦、土庫國中陳健隆皆連任。

國小初任校長有南陽國小郭蓉蓉、金湖國小官易昌、龍巖國小劉炘衢、林頭國小林正彬、馬光國小李昱慶、山峰華德福國小蔡文斌、台西國小李沛青。

新任校長有大東國小吳承典、旭光國小扈尚善、惠來國小蔡啓達、林厝國小陳雪梅、吳厝國小陳亮喨、僑和國小蔡依眞、大有國小黃振崇、立仁國小王俊孝、斗南國小邱慧俐、中正國小黃昱瑋、大美國小胡文仲。

鎮東國小張美琳、僑真國小蔡淑玲、文安國小曾智豐、聯美國小翁文才、廣興國小張嫈敏、安定國小黃錫培、虎尾國小洪孟真、明禮國小涂鵬翔、鹿場國小吳月娟、文光國小蔡子平、宏仁國小黃欽瑞皆為連任，朝陽國小黃勝輝留任。

雲林縣政府公布115學年度高中暨國民中小學校長遴選結果。圖／翻攝自雲林縣教育處官網

雲林縣政府公布115學年度高中暨國民中小學校長遴選結果。圖／翻攝自雲林縣教育處官網

雲林縣政府公布115學年度高中暨國民中小學校長遴選結果。圖／翻攝自雲林縣教育處官網