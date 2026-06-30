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帶爺爺奶奶上學去 縮短世代差距新北15校辦祖孫一日營

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市家庭教育中心推動祖孫一日營，透過祖孫共學與互動，促進世代交流，也讓陪伴成為家庭教育的一部分。圖／新北教育局提供
新北市家庭教育中心推動祖孫一日營，透過祖孫共學與互動，促進世代交流，也讓陪伴成為家庭教育的一部分。圖／新北教育局提供

為促進祖孫互動與世代交流，新北家庭教育中心持續把家庭教育帶進校園，於汐止國小及八里國小等15校辦理「祖孫動健康，幸福好時光」祖孫一日營，邀請學童與祖父母、家人共同參與體能遊戲、手作體驗與共學活動，透過遊戲、創作與互動，增進祖孫情感。

新北市家庭教育中心表示，新北市落實「2030家庭教育願景」，結合家庭教育與社會情緒學習（SEL），提倡「幸福家庭123」理念，鼓勵家人每 1 天至少陪伴孩子 20 分鐘，一起閱讀、分享與遊戲。

家庭教育中心自2019年起攜手福智文教基金會進入校園推動祖孫營隊，今年已邁入第8年，累計辦理115場，超過3400人次祖孫參與，透過祖孫共學與互動，促進世代交流，也讓陪伴成為家庭教育的一部分。今年共規劃15場次，目前已完成8場，後續7場將陸續辦理，歡迎祖父母、家長與孩子把握機會參與。

承辦學校汐止國小表示，陪伴是家庭教育最好的起點，活動現場可看見長輩在孫子女牽引下，從一開始的生疏，到後來主動參與、展露笑容，祖孫在合作闖關、肢體律動與手作創作中，重新認識彼此、拉近情感距離。

福智文教基金會表示，營隊以「兒時童趣」及「代位體驗」為主軸，設計體能互動、植物拓染、祖孫共餐等活動，讓祖父母不只是陪同者，更是經驗傳承者；孩子也在活動中學習關心、傾聽並主動照顧長輩，體會「家有一老，如有一寶」的珍貴。

參與活動的余奶奶分享，她和孫子一起動手完成植物拓染的作品，也在過程中認識許多其他同齡的祖父母、交流育孫經驗，感覺很棒；沈爺爺說，看到孩子跟著講師唱唱跳跳、玩得不亦樂乎，是一次難忘的祖孫回憶；王奶奶也表示，祖孫共餐時孫女主動幫忙拿餐點、表達關心，讓她感到非常溫暖與欣慰。

新北市家庭教育中心表示，未來將持續結合學校、社區及民間夥伴力量，推動更多元的家庭教育活動，鼓勵家庭共同參與，讓陪伴融入日常生活，累積更多珍貴回憶。

校園 新北 家庭 親子關係

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