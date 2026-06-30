帶爺爺奶奶上學去 縮短世代差距新北15校辦祖孫一日營
為促進祖孫互動與世代交流，新北市家庭教育中心持續把家庭教育帶進校園，於汐止國小及八里國小等15校辦理「祖孫動健康，幸福好時光」祖孫一日營，邀請學童與祖父母、家人共同參與體能遊戲、手作體驗與共學活動，透過遊戲、創作與互動，增進祖孫情感。
新北市家庭教育中心表示，新北市落實「2030家庭教育願景」，結合家庭教育與社會情緒學習（SEL），提倡「幸福家庭123」理念，鼓勵家人每 1 天至少陪伴孩子 20 分鐘，一起閱讀、分享與遊戲。
家庭教育中心自2019年起攜手福智文教基金會進入校園推動祖孫營隊，今年已邁入第8年，累計辦理115場，超過3400人次祖孫參與，透過祖孫共學與互動，促進世代交流，也讓陪伴成為家庭教育的一部分。今年共規劃15場次，目前已完成8場，後續7場將陸續辦理，歡迎祖父母、家長與孩子把握機會參與。
承辦學校汐止國小表示，陪伴是家庭教育最好的起點，活動現場可看見長輩在孫子女牽引下，從一開始的生疏，到後來主動參與、展露笑容，祖孫在合作闖關、肢體律動與手作創作中，重新認識彼此、拉近情感距離。
福智文教基金會表示，營隊以「兒時童趣」及「代位體驗」為主軸，設計體能互動、植物拓染、祖孫共餐等活動，讓祖父母不只是陪同者，更是經驗傳承者；孩子也在活動中學習關心、傾聽並主動照顧長輩，體會「家有一老，如有一寶」的珍貴。
參與活動的余奶奶分享，她和孫子一起動手完成植物拓染的作品，也在過程中認識許多其他同齡的祖父母、交流育孫經驗，感覺很棒；沈爺爺說，看到孩子跟著講師唱唱跳跳、玩得不亦樂乎，是一次難忘的祖孫回憶；王奶奶也表示，祖孫共餐時孫女主動幫忙拿餐點、表達關心，讓她感到非常溫暖與欣慰。
新北市家庭教育中心表示，未來將持續結合學校、社區及民間夥伴力量，推動更多元的家庭教育活動，鼓勵家庭共同參與，讓陪伴融入日常生活，累積更多珍貴回憶。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。