金門學子入選百億計畫圓夢 海外交流增國際視野
教育部青年百億海外圓夢基金計畫，金門高中學生入選馬戲、博物館、鑑識等多元領域。金中表示，此計畫降低離島學生參與國際交流門檻，讓更多學生跨越地域限制拓展國際視野。
教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵青年拓展國際視野，國立金門高中今年有27名學生錄取，將於7月起至10月陸續前往9個國家及跨國交流據點學習。
將前往法國觀摩、交流馬戲藝術的金門高中學生翁若軒接受中央社記者採訪表示，她從國小開始學習扯鈴，至今已超過10年，對表演相關藝術很感興趣，期待這次和法國表演者交流，也希望能學習獨輪車、軟功等，結合熟悉的扯鈴表演。
她說，這次計畫要求他們參與成長營，當時營隊培訓時曾學習如何辦理運動活動，海外交流後希望能夠舉辦在地扯鈴夏令營，讓社區長者、小孩都能嘗試扯鈴。
學生陳姿婕與徐竫惟入選「解鎖法國，直擊博館核心」組別，將走訪多間法國博物館與古蹟等地，行程也包括與國際青年導覽員互動，學習敘事與溝通技術。
陳姿婕表示，國中時曾到澳洲交流，當時體驗到的文化差異讓她印象深刻，這次到法國很期待與當地青年交流。徐竫惟則說，這次除參訪博物館，認識當地藝術史，也會見習文物與建築修復等案例，「對未來人生能認識更多不一樣的方向」。
金門高中透過新聞稿表示，感謝教育部持續推動青年百億海外圓夢基金計畫，並對離島教育給予高度重視與實質支持。今年提供金門高中27位學生全額公費海外學習機會，大幅降低離島學生參與國際交流門檻，讓更多孩子得以跨越地域限制，拓展國際視野，也充分展現教育部均衡教育資源、落實教育平權及培育國際人才政策成果。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。