金門學子入選百億計畫圓夢 海外交流增國際視野

教育部青年百億海外圓夢基金計畫，金門高中學生入選馬戲、博物館、鑑識等多元領域。金中表示，此計畫降低離島學生參與國際交流門檻，讓更多學生跨越地域限制拓展國際視野。

教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵青年拓展國際視野，國立金門高中今年有27名學生錄取，將於7月起至10月陸續前往9個國家及跨國交流據點學習。

將前往法國觀摩、交流馬戲藝術的金門高中學生翁若軒接受中央社記者採訪表示，她從國小開始學習扯鈴，至今已超過10年，對表演相關藝術很感興趣，期待這次和法國表演者交流，也希望能學習獨輪車、軟功等，結合熟悉的扯鈴表演。

她說，這次計畫要求他們參與成長營，當時營隊培訓時曾學習如何辦理運動活動，海外交流後希望能夠舉辦在地扯鈴夏令營，讓社區長者、小孩都能嘗試扯鈴。

學生陳姿婕與徐竫惟入選「解鎖法國，直擊博館核心」組別，將走訪多間法國博物館與古蹟等地，行程也包括與國際青年導覽員互動，學習敘事與溝通技術。

陳姿婕表示，國中時曾到澳洲交流，當時體驗到的文化差異讓她印象深刻，這次到法國很期待與當地青年交流。徐竫惟則說，這次除參訪博物館，認識當地藝術史，也會見習文物與建築修復等案例，「對未來人生能認識更多不一樣的方向」。

金門高中透過新聞稿表示，感謝教育部持續推動青年百億海外圓夢基金計畫，並對離島教育給予高度重視與實質支持。今年提供金門高中27位學生全額公費海外學習機會，大幅降低離島學生參與國際交流門檻，讓更多孩子得以跨越地域限制，拓展國際視野，也充分展現教育部均衡教育資源、落實教育平權及培育國際人才政策成果。