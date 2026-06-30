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廣角鏡／總統教育獎得主 二代新住民願望是帶媽返鄉
二○二六年總統教育獎得主、台中市潭子國中畢業生范央沒，自幼面對父母離異，看著新住民母親身兼數職、獨力撫養她與哥哥，將不捨化為前進動力。她在手球場上擔任守門員，屢創全國比賽佳績；在學業上也表現優異。范央沒說，「希望有天能帶媽媽回越南探親」。
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