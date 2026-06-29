畢典臨時換場地…彰中雨賢館冷氣撐30年頻故障 教長允諾補助改善

彰化高中雨賢館是學校具代表的建物，但因使用30多年，今年5月老舊空調系統故障難以修復，使得今年畢業典禮只能到活動中心舉辦，教育部長鄭英耀今天到彰化視察校園建設，也到彰化高中了解需求，他允諾協助校方汰舊雨賢館的空調系統，以及改善活動中心冷氣空調等，以改善學生學習環境。

立法委員陳素月今天與鄭英耀赴彰化了解學校建設需求，下午首站到彰化高中，由校方進行簡報。陳素月說，彰中歷史悠久，學校設施設備老舊極需經費支持汰換；立委黃秀芳也指出，雨賢館空調系統已使用近30年，鄰近南郭國小原規劃借用雨賢館辦理活動，因空調故障改至活動中心，世界和平會也會使用雨賢館舉辦活動也因此受到影響。

校方指出，雨賢館長期為校內重要場館，不僅承辦典禮、藝文展演，也提供地方團體與鄰校使用，但設備老舊已難以負荷需求，初估汰換需要5800萬經費，對學校是一大負荷；另校內動中心空調主機使用年限逾35年，為學校舉辦「華陽崗之夜」及各項籃球、排球賽事的重要場地，冷氣效能明顯不足。

此外，校方也提到校園早年為男校設計，明德樓原僅設置男廁，導致女性教師使用不便，盼能增設友善廁所，改善校園性別友善環境。

鄭英耀最後表示，將優先支持雨賢館與活動中心空調更新及友善廁所改善等計畫，協助彰化高中逐步完善校園設施，強化教學與活動空間品質。

教育部長鄭英耀（右三）與立委陳素月（右二）等人今天到彰化視察校園建設，也到彰化高中了解需求，他當場允諾將協助校方汰舊雨賢館的空調系統。記者林敬家／攝影