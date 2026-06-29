快訊

鄭英耀請假缺席教委會？教育部發聲了：已獲召委同意請假

美光代理商遭檢調搜索調查？青雲公告說明：對財務業務無重大影響

市場盯台積電7月中旬法說 全球半導體與台股風向球

聽新聞
0:00 / 0:00

畢典臨時換場地…彰中雨賢館冷氣撐30年頻故障 教長允諾補助改善

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
教育部長鄭英耀今天到彰化視察校園建設，也到彰化高中了解需求，他當場允諾將協助校方汰舊雨賢館的空調系統。記者林敬家／攝影
教育部長鄭英耀今天到彰化視察校園建設，也到彰化高中了解需求，他當場允諾將協助校方汰舊雨賢館的空調系統。記者林敬家／攝影

彰化高中雨賢館是學校具代表的建物，但因使用30多年，今年5月老舊空調系統故障難以修復，使得今年畢業典禮只能到活動中心舉辦，教育部長鄭英耀今天到彰化視察校園建設，也到彰化高中了解需求，他允諾協助校方汰舊雨賢館的空調系統，以及改善活動中心冷氣空調等，以改善學生學習環境。

立法委員陳素月今天與鄭英耀赴彰化了解學校建設需求，下午首站到彰化高中，由校方進行簡報。陳素月說，彰中歷史悠久，學校設施設備老舊極需經費支持汰換；立委黃秀芳也指出，雨賢館空調系統已使用近30年，鄰近南郭國小原規劃借用雨賢館辦理活動，因空調故障改至活動中心，世界和平會也會使用雨賢館舉辦活動也因此受到影響。

校方指出，雨賢館長期為校內重要場館，不僅承辦典禮、藝文展演，也提供地方團體與鄰校使用，但設備老舊已難以負荷需求，初估汰換需要5800萬經費，對學校是一大負荷；另校內動中心空調主機使用年限逾35年，為學校舉辦「華陽崗之夜」及各項籃球、排球賽事的重要場地，冷氣效能明顯不足。

此外，校方也提到校園早年為男校設計，明德樓原僅設置男廁，導致女性教師使用不便，盼能增設友善廁所，改善校園性別友善環境。

鄭英耀最後表示，將優先支持雨賢館與活動中心空調更新及友善廁所改善等計畫，協助彰化高中逐步完善校園設施，強化教學與活動空間品質。

教育部長鄭英耀（右三）與立委陳素月（右二）等人今天到彰化視察校園建設，也到彰化高中了解需求，他當場允諾將協助校方汰舊雨賢館的空調系統。記者林敬家／攝影
教育部長鄭英耀（右三）與立委陳素月（右二）等人今天到彰化視察校園建設，也到彰化高中了解需求，他當場允諾將協助校方汰舊雨賢館的空調系統。記者林敬家／攝影

彰中 冷氣 鄭英耀

延伸閱讀

教育部長鄭英耀彰化行承諾人才扎根 國教經費只能多不能少

學校泡在水裡！豪雨重創屏東校園38所學校受損 災損逾1760萬

抓包教育部長「請病假」缺席教委會 藍委指現身彰化助選

竹南山佳國小棒球隊練習場地 運動部核定補助125萬元整修

相關新聞

初任老師採購清單出現貓砂？超神用途曝光 萬人驚：根本生活智慧

一名準國小老師在網上詢問採購清單，竟意外獲得「貓砂」推薦，讓人驚呼創意十足。網友熱烈討論，並分享其他實用教學小物，增進新手老師的準備智慧。

畢典臨時換場地…彰中雨賢館冷氣撐30年頻故障 教長允諾補助改善

彰化高中雨賢館是學校具代表的建物，但因使用30多年，今年5月老舊空調系統故障難以修復，使得今年畢業典禮只能到活動中心舉辦，教育部長鄭英耀今天到彰化視察校園建設，也到彰化高中了解需求，他允諾協助校方汰舊雨賢館的空調系統，以及改善活動中心冷氣空調等，以改善學生學習環境。

台中這間國小花近16億元打造 盧秀燕：8年前競選市長政見兌現了

台中市南區樹德國小二期校舍今天落成啟用，台中市長盧秀燕親自到場剪綵，她說，樹德國小是她8年前競選市長時的重要政見，市府累計投入近16億元打造完整校園，從一期校舍、二期校舍、活動中心到校園景觀逐步完成，「我把這張支票兌現了！」

台中某國中足球隊驚爆霸凌...校方遭控冷處理 教育局回應了

台中某國中足球隊傳出霸凌事件，一名曾代表台灣參加國際比賽的足球隊員，涉長期對隊友施暴，不僅打頭、掐脖，甚至還過肩摔，家長控訴向校方反映卻遭冷處理。台中市教育局表示，學校已依校園霸凌防制準則啟動調查程序，目前案件調查中，已督促學校加速調查，儘速釐清事件經過，並將依調查結果依法辦理。

台中小二暑假作業美勞包驚見簡體字....家長傻眼 校方致歉急回收

台中一名家長在網路群組發文，指小二女兒學校發放暑假的美勞材料包竟是簡體字外包裝；校方得知訊息後致歉，並全部回收。台中市教育局表示，已立即要求回收該批材料包，重新準備符合學生閱讀需求的繁體中文材料，並重申教學教材及相關學習材料均應使用繁體中文。

新二代逆境築夢不負母恩 國中生范央沒獲總統教育獎肯定

「希望有一天能帶媽媽回越南探親。」這是2026年總統教育獎得主、台中市立潭子國中畢業生范央沒的心願，她自幼面對家庭變故，將生活中的挑戰化為前進力量，在手球運動表現傑出，更兼顧課業、熱心服務班級，以積極進取的態度獲得總統教育獎肯定。移民署中區事務大隊台中市第二服務站主任高志偉今到學校，表達關懷與祝賀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。