曾列基隆2大明星國中現負面新聞不斷 辜雅珍接掌校務力拚重返榮耀

基隆市建德國中校長沈俊光申請退休，曾任12年國中校長，轉任輔導教師的辜雅珍接任。建德曾是基隆的明星國中，近年發生多起負面事件。辜雅珍今天說，有快樂的老師，才有快樂的學生，她將綜觀全局，加強校內橫向、縱向關係，「洗白」學校，讓建德重返榮耀。

基隆市政府教育處昨天辦理建德、百福國中新任校長遴選作業，兩校都是1人參加遴選。曾任正濱國中校長8年、武崙國中校長4年後，轉任輔導教師的辜雅珍，今年4月代理成功國中校長，並通過建德國中校長遴選。候用校長王傑賢參與百福國中遴選，但未通過，教育處將先指派代理校長。

建德國中和銘傳國中是基隆地區兩所明星國中，吸引不少家長設法安排跨區就讀。建德國中近年發生數起爭議事件，包括今年5月游泳池水質異常，有學生疑氯中毒送醫，隔天仍開放國小游泳隊下水，有議員質疑校方處理不當。沈俊光回應，有要求委外營運廠商全面停止游泳課程。

建德國中去年以成立「棒球隊」名義宣傳招生，但開學後， 家長發現學校沒組棒球隊，連棒球社團都沒有，大失所望。校方回應，因建德國小棒球隊有一半的人去念汐止秀峰國中，未就讀建德，造成人數不足無法組隊，會規畫成立棒球社團。

辜雅珍說，學校屢傳負面事件，主任和老師還要花很多心力處理內部、外部投訴事件，導致教學環境不穩定，家長對學校出現信任危機，學生就會慢慢流失，老師也會流失。

辜雅珍表示，在和學校相關人士和家長會交談討論後，發現導師有導師的委屈，行政人員有行政人員的委屈，家長也有覺得學校有可以做得更好的地方，感覺很像瞎子摸像，每個人站在自己的位置，都只去看事情的一部分，不能說有錯，但需要一個人，站在更高的地方綜觀全局。

「我們沒那麼差啊，外面為什麼這樣講我們？」辜雅珍說，她能理解老師說這話的心情，未來除了靠全校共同努力，加強橫向跟縱向聯繫，修復彼此的關係，外界不公平的看待要適時澄清，正面行銷、洗白學校也很重要。

昨天通過遴選，辜雅珍昨晚接到非臉書好友的開店業者私訊她，表示他是建德校友，謝謝她願意來建德服務，相信她可以帶領建德重返榮耀。

辜雅珍認為，「重返榮耀」這４個字，很能代表學校老師和校友對她的期待。當年都要是很優秀的老師，才能進入建德任教，他們到現在還是非常的努力，只是這些紛爭讓他們內耗，或者是外面的攻擊，分散他們的能量，好多老師其實心裡很落寞，覺得有點不甘心。

辜雅珍說，不同立場的人，看法上會有差異，大家的目標都一樣，只是走的路徑不一樣。老師不穩，班級當然不穩，老師不快樂，就不會有快樂的學生。她擔任校長，就是要思考怎麼樣去消弭立場跟觀點的差距，大家一起努力，讓建德國中重返榮耀。

基隆市政府教育處辦理建德國中新任校長遴選，擔任12年校長後轉任輔導老師的辜雅珍出線。圖／取自辜雅珍臉書