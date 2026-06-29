台中這間國小花近16億元打造 盧秀燕：8年前競選市長政見兌現了

台中市南區樹德國小二期校舍今天落成啟用，台中市長盧秀燕親自到場剪綵，她說，樹德國小是她8年前競選市長時的重要政見，市府累計投入近16億元打造完整校園，從一期校舍、二期校舍、活動中心到校園景觀逐步完成，「我把這張支票兌現了！」

盧秀燕指出，樹德國小第一期校舍投入約1億9900萬元，第二期校舍再投入2億3000萬元，全數由市府自籌興建，目前活動中心工程也施工中，預計今年底完工。台中市府也攜手農業部農田水利署投入4000萬元打造「樹德山奈川」，保留百年老榕樹及九德溝水圳生態景觀，累計校舍興建、購地、活動中心及景觀工程等總投資近16億元。

盧秀燕表示，台中市人口不減反增，她市長兩任內已新設10所國中小，每年教育預算均為市府各局處最高，占總預算比例更居六都第一，並持續興建校舍、營養午餐全額免費及全面汰換課桌椅等政策，希望提供孩子更完善的學習環境。

教育局長蔣偉民提到，樹德國小111學年度招生，當時一期教學大樓雖已提供20餘間教室，但因應未來滿編36班需求，仍需增建教室，因此市府再投入2億3000萬元興建地下1層、地上5層的二期校舍，新增16間教室，該工程更榮獲行政院公共工程金質獎肯定。

蔣偉民說，樹德國小二期校舍落成後，校園空間更加完整，結合綠地、親水景觀及優質教學設施，營造安全、友善且具特色的學習環境。

台中市南區樹德國小二期校舍今天落成啟用。記者余采瀅／攝影