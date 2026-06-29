看見黑板也看見希望 台南教育輔具助視障生享平等受教權

台南市教育局透過身心障礙教育資源中心提供教育輔具，協助特殊教育學生克服學習限制，一名三股國小重度視障學生，在桌上型擴視機、斜面桌等輔具支持下，不僅順利融入普通班課程，更在定期評量拿下全班第一、第二名，展現適切輔具對提升學習成效與保障受教權的重要性。

三股國小學生小星（化名），因小眼症及先天性視網膜缺損，導致重度視覺障礙，一般教室內的課桌椅，讓他時常無法看清教師在黑板上書寫的文字，好在透過身障資源中心提供桌上型擴視機、斜面桌等輔具支持，小星現也能與同學參與普通班課程，享有平等學習機會。

教育局表示，每一位孩子都擁有被看見、被支持與好好學習的權利，台南相當重視特殊需求學生的學習權益，也將持續補足身心障礙學生所需學習資源，透過輔具介入與專業服務，協助學生克服限制，提升學習自信，讓多元、包容與尊重落實在校園日常。

教育局提到，小星在輔具協助下，已能清楚辨識黑板與課本內容，並逐步減少對大字課本的依賴，在定期評量中更維持優秀表現，曾獲全班第一名及第二名佳績，展現適切支持對學習成效的重要性。

教育局強調，身障資源中心除提供學習輔具申請與適配服務，也安排專家及治療師到校進行個別化評估與調整，依學生學習情境、身體成長及課程需求提供支持；為照顧小星升中年級後，需到專科教室上課，目前規畫提供攜帶型擴視機，支持其參與科任課程。

三股國小老師鹿曉雯也說，看見小星在輔具支持下，愈來愈能主動參與課堂、穩定完成學習任務，感到十分欣慰；小星也在使用桌上型擴視機後，總算能看清楚黑板上的字，還能自己調整字體大小，使用斜面桌後，則不用一直低頭寫字，讓他的脖子和肩膀也比較舒服。