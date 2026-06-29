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看見黑板也看見希望 台南教育輔具助視障生享平等受教權

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南一名重度視障學生在教育局透過身心障礙教育資源中心提供教育輔具下，不僅能清楚看見黑板、融入普通班課程，更在定期評量中拿下全班第一、第二名，展現適切支持對提升學習成效與落實平等受教權的重要性。圖／南市教育局提供
台南一名重度視障學生在教育局透過身心障礙教育資源中心提供教育輔具下，不僅能清楚看見黑板、融入普通班課程，更在定期評量中拿下全班第一、第二名，展現適切支持對提升學習成效與落實平等受教權的重要性。圖／南市教育局提供

台南教育局透過身心障礙教育資源中心提供教育輔具，協助特殊教育學生克服學習限制，一名三股國小重度視障學生，在桌上型擴視機、斜面桌等輔具支持下，不僅順利融入普通班課程，更在定期評量拿下全班第一、第二名，展現適切輔具對提升學習成效與保障受教權的重要性。

三股國小學生小星（化名），因小眼症及先天性視網膜缺損，導致重度視覺障礙，一般教室內的課桌椅，讓他時常無法看清教師在黑板上書寫的文字，好在透過身障資源中心提供桌上型擴視機、斜面桌等輔具支持，小星現也能與同學參與普通班課程，享有平等學習機會。

教育局表示，每一位孩子都擁有被看見、被支持與好好學習的權利，台南相當重視特殊需求學生的學習權益，也將持續補足身心障礙學生所需學習資源，透過輔具介入與專業服務，協助學生克服限制，提升學習自信，讓多元、包容與尊重落實在校園日常。

教育局提到，小星在輔具協助下，已能清楚辨識黑板與課本內容，並逐步減少對大字課本的依賴，在定期評量中更維持優秀表現，曾獲全班第一名及第二名佳績，展現適切支持對學習成效的重要性。

教育局強調，身障資源中心除提供學習輔具申請與適配服務，也安排專家及治療師到校進行個別化評估與調整，依學生學習情境、身體成長及課程需求提供支持；為照顧小星升中年級後，需到專科教室上課，目前規畫提供攜帶型擴視機，支持其參與科任課程。

三股國小老師鹿曉雯也說，看見小星在輔具支持下，愈來愈能主動參與課堂、穩定完成學習任務，感到十分欣慰；小星也在使用桌上型擴視機後，總算能看清楚黑板上的字，還能自己調整字體大小，使用斜面桌後，則不用一直低頭寫字，讓他的脖子和肩膀也比較舒服。

台南 教育局

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