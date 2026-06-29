初任老師採購清單出現貓砂？超神用途曝光 萬人驚：根本生活智慧

準備踏入教職行列，一名準國小老師近日在網路上發文請教「初任教師採購清單」，除了印章、麥克風等基本用品外，也想知道實用又必備的教學神器。貼文曝光後，引來不少現職教師熱心分享經驗，其中有老師意外推薦「貓砂」這項用品，背後用途揭曉後讓網友驚呼太有創意，大讚根本是教師界的生活智慧，引發熱烈討論。

原PO在Threads發文表示，自己正著手準備成為國小老師所需的各項用品，因此想向前輩請教，有哪些「必買、超實用」的物品或推薦品牌，希望提前做好準備，掀起熱烈討論。不少現職教師分享經驗，提醒新手老師不必急著採購，「確認職務再買比較好」、「全部先不要買，等確定班級、到現場了解後再決定，不少東西其實可以向資深老師借用，不夠再補買即可」。

其中一名教師分享自身經驗表示，低年級班級相當推薦準備「木屑貓砂」，因為學生偶爾可能會發生嘔吐或尿液打翻等突發狀況，只要將貓砂覆蓋在髒污處，就能迅速吸收水分並減少異味，最後直接掃除即可，不必拿拖把處理。該名教師也建議選用木屑砂，因其顆粒比礦砂大，更容易清理且重量較輕，搬運、倒垃圾時負擔較小，甚至處理過程聲音小又快速，往往其他同學還沒察覺就已經完成清潔。

此外，該名教師也分享夾鏈袋是教師日常相當實用的小物，建議準備不同尺寸備用，小尺寸夾鏈袋可用來收納學生掉落的乳牙、暫存收費找零等物品；中型尺寸則適合放置備用文具；較大型的款式則能裝換洗衣物、學生作品等物品。另外，紅白塑膠提袋也被列為實用清單之一，無論是餐袋臨時損壞，或需要額外攜帶物品時，都能派上用場。

貼文一出，引發大量討論，吸引上萬名網友按讚，不少人紛紛留言分享看法，直呼貓砂這項教師用品推薦相當有創意，「內行欸！從沒想過貓砂還有這種用途」、「幼幼班老師路過，完全沒想到這招」、「特教班老師受教了」、「根本是生活智慧王」。有家長表示，貓砂與夾鏈袋都是相當實用的物品，若能幫助老師更快處理孩子突發狀況，願意提供相關用品給班級備用，甚至認為這類消耗品值得列入班級採購項目。