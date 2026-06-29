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台中小二暑假作業材料包驚見簡體字…家長傻眼 校方致歉急回收

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台中小二暑假作業材料包驚見簡體字…家長傻眼 校方致歉急回收

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中一名家長在網路群組發文，指小二女兒學校發放暑假的美勞材料包竟是簡體字外包裝；校方得知訊息後致歉，並全部回收。示意圖。圖／AI生成
台中一名家長在網路群組發文，指小二女兒學校發放暑假的美勞材料包竟是簡體字外包裝；校方得知訊息後致歉，並全部回收。示意圖。圖／AI生成

台中一名家長在網路群組發文，指小二女兒學校發放暑假的美勞材料包竟是簡體字外包裝；校方得知訊息後致歉，並全部回收。台中市教育局表示，已立即要求回收該批材料包，重新準備符合學生閱讀需求的繁體中文材料，並重申教學教材及相關學習材料均應使用繁體中文。

台中一名小二的學生家長在網路群組發文，指學校發放的暑假作業美勞材料包，上面竟是簡體字外包裝，孩子回家說「看不懂簡體字不懂不會做」，引發眾多網友在批評「太扯」，直指小學生還在學習階段，不應使用簡體字，也有網友說「教育現場不該出現這種東西」。

教育局指出，經查為教師訂購美勞材料作為暑假自主學習使用，但廠商提供的材料包部分說明文字採用簡體字印製，未於採購檢視時發現，已立即要求回收該批材料包，重新準備符合學生閱讀需求的繁體中文材料，並重申教學教材及相關學習材料均應使用繁體中文。

教育局強調，為避免學生學習混淆，2024年11月已函知中市高中以下學校，教師使用教學教材、課外學習及數位影音資源時，應避免使用簡體中文教材，並以繁體中文版本為主，以維護學生學習權益。教育局將持續督導各校落實相關規定，強化教材及教學用品採購前檢視機制，避免類似情形再次發生。

台中一名家長在網路群組發文，指小二女兒學校發放暑假的美勞材料包竟是簡體字外包裝。圖／校方提供
台中一名家長在網路群組發文，指小二女兒學校發放暑假的美勞材料包竟是簡體字外包裝。圖／校方提供

台中 小學生 教育局

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