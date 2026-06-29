新二代手球築夢 國中生范央沒獲總統教育獎「希望有一天帶媽媽回越南探親」

「希望有一天能帶媽媽回越南探親」。這是2026年總統教育獎得主、台中市立潭子國中畢業生范央沒的心願，她自幼面對家庭變故，將生活中的挑戰化為前進力量，在手球運動表現傑出，更兼顧課業、熱心服務班級，以積極進取的態度獲得總統教育獎肯定。移民署中區事務大隊台中市第二服務站主任高志偉今到學校，表達關懷與祝賀。

范央沒的母親來自越南，她國小二年級時，父母離異，家庭重擔全落在母親肩上。身為新住民的母親，因不熟悉台灣語言及文化，生活中面臨許多挑戰，始終堅強地扮演父母雙重角色，獨力撫養她與哥哥，為了支撐家計，母親長年身兼數份工作，默默為家庭付出，范央沒深知母親一路走來的辛勞，始終以認真學習及優異表現回報母親的養育之恩。

國小四年級時，范央沒踏上手球訓練之路，開啟自己的運動人生。多年來，她憑藉著堅持與毅力，在台中盃、市長盃、師生盃及全國性賽事中屢獲佳績，更曾獲選代表國家出國參賽。她身為守門員，總是在球門前全力以赴，守護球隊最後一道防線。

她在課業上同樣認真投入，班級成績始終維持前三名，擔任班上學藝股長，做事負責盡職，是老師眼中的好幫手、她表示，能獲得總統教育獎，要感謝校長、教練及師長們一路以來的鼓勵與照顧，更感謝母親多年來無怨無悔的付出。她許下心願，希望未來有機會陪伴許久未返鄉的母親回越南探親，完成母親深藏心中的願望。

潭子國中校長劉芹樺說，范央沒在手球場上表現傑出，在課業方面也始終保持優異成績，無論面對任何挑戰都全力以赴，是一位文武兼備、難能可貴的好孩子。手球教練劉昌駿表示，擔任守門員的央沒天賦出眾，不怕吃苦、訓練認真，無論晴雨寒暑都堅持到底，毅力與態度令人感動。

高志偉表示，移民署將持續配合政府對新住民及其子女的輔導及培育，相關的「新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」、「新住民子女多元文化培育營」、「新住民及子女築夢計畫」及「新住民數位應用培力計畫」等協助新住民發光發熱，為台灣注入新力量。

2026年總統教育獎得主、台中市立潭子國中畢業生范央沒，自幼面對家庭變故，她卻將生活中的挑戰化為前進力量，在手球運動表現傑出，更兼顧課業、熱心服務班級，積極進取的態度獲得總統教育獎肯定。圖／移民署台中市第二服務站提供

2026年總統教育獎得主、台中市立潭子國中畢業生范央沒，自幼面對家庭變故，她卻將生活中的挑戰化為前進力量，在手球運動表現傑出，更兼顧課業、熱心服務班級，積極進取的態度獲得總統教育獎肯定。圖／移民署台中市第二服務站提供