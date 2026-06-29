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AI世代閱讀能力成升學關鍵 獲獎老師張雅婷曝5本好書清單

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
AI時代閱讀能力其實更重要，南科實中張雅婷老師分享多年經驗、推薦好書。記者周宗禎／攝影
AI時代閱讀能力其實更重要，南科實中張雅婷老師分享多年經驗、推薦好書。記者周宗禎／攝影

南科實中國小部張雅婷老師是今年教育部表揚肯定的「校園閱讀推手」。她分享20多年教學、5年專任閱讀老師的經驗與心得，並推薦個人喜愛、有益孩子的書籍，尤其希望家長能多陪孩子閱讀。

升學考試沒有閱讀這科，閱讀能力卻可能是升學成敗關鍵。今年會考就有不少考生說看不懂題目，可見閱讀的重要。

張雅婷說，閱讀重質不重量，看多少或每本都看完，遠不如從中受益重要。閱讀課一學期通常八本書，重點在養成閱讀習慣、增進理解能力，能夠「每天超過10分鐘」靜下心閱讀，習慣後就能看到效果。

張雅婷的經驗是要提升閱讀意願、能力鼓勵效果當然大於強迫，然而多數孩童很難長時間專注，對不同科目喜好不一，上課時間有限不可能面面俱到，有時仍需「半強迫推銷」，統計顯示仍有一定的效果。

然而找出吸引學生關注的方式、多數學生喜歡的內容，才能事半功倍。張雅婷會先搜尋閱讀大量書籍，從學生對不同科目的反應、找到各領域相關延伸內容書本，才能提升本科不同領域知識的理解能力，減少「閱讀偏食」。

而單純閱讀較難留下深刻，印象，張雅婷會找改編成影視作品的書，讓學生先看影片，鼓勵學生嘗試遊戲、就地取材演出，或想辦法以6張照片、美勞數位創作等來呈現，學生需先瞭解內容、討論，才能以自己的方式呈現。

學生能不能養成閱讀習慣，家長也很重要。張雅婷認為家長「不是叫小朋友去閱讀，然後自己在滑手機」，最好能夠參與、討論，讓孩子知道家長也很重視。

張雅婷新學期改任自然科老師，採訪中途有上過她閱讀課的學生來問問題，記者問還記得哪些讀過的書，學生雖忘記書名，但對上課過程與學到的知識琅琅上口。

有家長說，孩子上過張老師的閱讀課後，理解力增加、大人問比較複雜的問題也能聽得懂，這應該就是用心上閱讀課的效果吧。張雅婷這樣形容自己在閱讀課的投入：「如果國家要求的滿分是10分，自己吃投入了20分的心力」。

張老師推薦了五本適合中高年級、家長一同閱讀、討論的優良書籍：

第一本：拉拉的自然筆記。優美的文字帶孩子以生物的視角，看見台灣生態的奧妙。有助培養108課綱強調的「自主學習」與「探究精神」。

第二本：少年小樹之歌。深刻闡述人類與大自然之間的互動關係，帶孩子走進一堂「在大自然裡上的課」。

第三本：代號小魷魚。生活在台灣四面環海，多數人卻不了解海洋生物，書中細緻描寫漁村，主角媽媽常和他玩遊戲，把身邊的人想像成不同特性的深海魚。

第四本：記憶傳承人。適合高年級學生培養獨立思考，沒有標準答案的開放結局，師生可在課堂或親子辯論、深入討論。

第五本：全世界最窮的總統爺爺來演講。

適合親子閱讀的繪本，鼓勵家長和孩子討論什麼是「幸福」。所謂貧窮，不是我們擁有的太少，而是我們想要的太多。

AI時代閱讀能力其實更重要，南科實中張雅婷老師分享多年經驗、推薦好書。記者周宗禎／攝影
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教育部 升學

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