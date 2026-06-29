偏鄉英文「待加強」學生破5成 校長嘆：淪資源競賽

今年國中會考英文科「待加強」學生創近五年新高，審計部最新決算審核報告顯示，偏遠地區國中生在教育會考英語科「待加強」比例，長期高於全縣市平均或非偏遠地區。學界指出，課堂時數減少加上學習扶助成效有限，經濟好的家庭送孩子補習，英文學習已成為一場資源競賽。

根據統計，一一三年偏鄉國中會考英文科待加強比率超過五成，為一般地區近兩倍。以宜蘭縣為例，一一○至一一二學年度，偏遠地區學生英語科待加強比例分別為百分之七○點四六、七十五點八七及六十七點二四，較全縣平均高出四○點三至四十二點一二個百分點，其中一一一學年度，約每四名偏鄉學生就有三人英語能力未達基礎門檻。

高雄市情況同樣不容忽視，一一一至一一三學年度偏遠地區學生英文待加強比率約在百分之五十六至百分之六十二之間，較非偏遠地區高出廿七至卅五個百分點。屏東縣偏遠地區學生英文待加強也超過六成，與全縣平均相比差距約十七至十九個百分點。

教育部積極推動「減Ｃ計畫」，透過課中學習扶助，將有學習需求的學生於課堂時間抽離，進行補救教學。不過，全國教師工會總聯合會副理事長張瓊方坦言成效有限，許多學生本身基礎薄弱，甚至有學生入學時連廿六個英文字母都無法完整背誦，每周僅一節學習扶助課程，要從Ｃ提升到Ｂ並不容易，加上還需同時兼顧課程進度與學習扶助測驗準備，往往在補強基礎與追趕進度之間拉扯。

「正課時數太少」也是一大問題。張瓊方指出，配合一○八課綱課程安排，國文每周五節、數學四節、英文僅三節，部分學校還須透過彈性課程額外補強教學，整體教學時數不足。若要真正縮短學習落差，關鍵仍在提升正課教學時數。

花蓮縣三民國中校長林國源也感嘆，許多學生接觸英文的時間只有學校每周三節課，經濟條件較好的家庭則能透過補習增加學習機會，進而擴大學習落差。