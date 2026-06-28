苗栗市獎助學金106人獲頒各5000元 溫暖的支持鼓舞向上逐夢

苗栗市公所扶弱助學獎助學金今天頒發，106人各獲頒5000元，一名受獎的陳姓女學童分享，獎助學金溫暖的支持，鼓舞向上逐夢，希望將來運用自己的能力，成為一個能幫助社會的人。

苗栗市長余文忠跟進縣長鍾東錦捐薪助學，余文忠上任後，公所成立專戶，余捐出50萬元，結合各界捐款，2年來共420萬元，每學期頒給100名高中職以下弱勢學生，每人各5000元，今天第4次頒發，副縣長賴香伶、縣議員孫素娥等人到場致意。

苗栗市福星國小今年畢業的陳姓女學童分享，她喜歡自然科學，目前考進苗栗縣奧林匹亞科學營，每個假日到清華大學上課，學習許多專業自然科學知識，讓她收穫滿滿，她也喜歡跳舞，雖不是舞蹈班，只能運用下課時間去學跳舞，雖然練舞過程很累，但她都告訴自己再堅持一下，希望可以更進步，今年10月也將代表苗栗縣參加全民運動會，希望獲得好成績。

她會好好珍惜獎助學金，感受到溫暖的支持與鼓舞，她會好好的運用，希望自己繼續認真讀書學習，各方面都有表現，運用自己的能力成為一個能幫助社會的人。

頒獎典禮以「點亮夢想的隱形翅膀－從資源到視野的翻轉之路」為主題的交流分享，邀請苗栗縣大湖鄉東興國民小學校長陳亭儒、匯流傳媒集團副執行長李亦旻，與學生交流。

市公所指出，希望透過獎助學金頒發與生命教育、數位科技交流並行，不僅減輕弱勢家庭教育負擔，更讓學生從優秀典範的生命故事中獲得啟發，勇敢築夢、持續學習，相信只要懷抱希望、努力不懈，每個人孩子都能找到屬於自己的舞臺，展翅飛向更美好的未來。

苗栗市扶弱助學獎助學金今天頒發，106人獲頒各5000元，場面相當溫馨。記者范榮達／攝影