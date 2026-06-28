聽新聞
0:00 / 0:00
竹南山佳國小棒球隊練習場地 運動部核定補助125萬元整修
苗栗縣竹南鎮山佳國小操場因長年使用出現老化、草皮凹陷、排水不良情形，該校棒球隊練習時既無安全維護網，簡易場地也造成練習上的綁手綁腳，校方透過立委陳超明向運動部爭取改善經費，近日傳來好消息，運動部正式核定補助整修經費125萬元。
陳超明辦公室指出，山佳國小棒球隊成軍將近10年，平時是在學校操場中央的簡易場地練習，雖然111年申請架設攔球網，但僅於二壘後方設置，一、本壘後方仍無安全維護網，時而發生球飛到校外的狀況，造成練習上的綁手綁腳；同時，場地也因長年使用出現老化、草皮凹陷、排水不良情形，進而影響球員練習安全。
為了給小球員更安全的訓練環境，學校提出整修方案，陳超明也向運動部爭取經費，上周五（26日）傳來好消息，運動部正式核定補助整修經費125萬元；雖然經費不多，但對於小球員來說是非常重要的場地改善。
陳超明表示，學校的用心與小球員的努力，他們身為民代就是要協助發聲爭取，安全無虞後，山佳的小球員們能更專注投入練習，並奪得更多的好成績。
【編輯推薦】
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。