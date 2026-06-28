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竹南山佳國小棒球隊練習場地 運動部核定補助125萬元整修

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
成軍近10年的山佳國小棒球隊，平時是在學校操場中央的簡易場地練習，近日運動部正式核定補助整修經費125萬元。圖／校方提供
成軍近10年的山佳國小棒球隊，平時是在學校操場中央的簡易場地練習，近日運動部正式核定補助整修經費125萬元。圖／校方提供

苗栗縣竹南鎮山佳國小操場因長年使用出現老化、草皮凹陷、排水不良情形，該校棒球隊練習時既無安全維護網，簡易場地也造成練習上的綁手綁腳，校方透過立委陳超明運動部爭取改善經費，近日傳來好消息，運動部正式核定補助整修經費125萬元。

陳超明辦公室指出，山佳國小棒球隊成軍將近10年，平時是在學校操場中央的簡易場地練習，雖然111年申請架設攔球網，但僅於二壘後方設置，一、本壘後方仍無安全維護網，時而發生球飛到校外的狀況，造成練習上的綁手綁腳；同時，場地也因長年使用出現老化、草皮凹陷、排水不良情形，進而影響球員練習安全。

為了給小球員更安全的訓練環境，學校提出整修方案，陳超明也向運動部爭取經費，上周五（26日）傳來好消息，運動部正式核定補助整修經費125萬元；雖然經費不多，但對於小球員來說是非常重要的場地改善。

陳超明表示，學校的用心與小球員的努力，他們身為民代就是要協助發聲爭取，安全無虞後，山佳的小球員們能更專注投入練習，並奪得更多的好成績。

陳超明 運動部 棒球

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