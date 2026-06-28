學校泡在水裡！豪雨重創屏東校園38所學校受損 災損逾1760萬

屏東縣近日連續豪雨成災，屏東縣教育處統計至27日下午2時許，38所學校受損，災損金額逾1760萬元，有學校泡在水中，其餘災損多因雨量過大，造成校園積水導致設施及設備損壞。學校也趁六日趕緊環境整理、清潔消毒，預計明29日星期一上課、期末考不受影響。

教育處表示，統計至27日下午2時許，38所學校受影響，校舍漏水6校、校園積淹水23校、校園設備故障8校、圍牆傾斜3校、校舍基礎沖刷4校、屋頂損壞3校、豪雨造成樹木倒伏4校，災損金額預估1760萬元，校園環境及設備損壞仍持續清理及清點中。

教育處表示，統計回報災損金較高學校，三地門鄉口社國小、長治鄉德協國小及枋山鄉加祿國小，災損項目為校舍防水層失效及損壞，校舍排水管失效致校舍漏水等情形。

口社國小因雨量過大，操場旁看台擋土設施，沖刷嚴重變形開裂。其餘災損多為因雨量過大，造成的校園積水所致設施及設備損壞。

雨勢過大，有學校幾乎泡在水中，萬丹鄉興化國小出現大面積淹水，26日凌晨2到3時左右開始淹，直到當天下午3時水才退去，室外淹水高度約50公分，室內雖然有裝設防水閘門但仍不敵雨勢，室內最高達36公分；新園國中教學區積水約15到30公分，操場約40到50公分，26日下午4、5時水位大部分消退。

教育處表示，學校積水大多以消退，請學校在假日展開校園環境整理，清理完成後辦理校園環境清潔及消毒工作，預估6月29日星期一上課及期末考試不受影響。

屏東縣教育產業工會指出，災後復原工作不能只交由第一線教師與學校行政人員自行承擔。教師除肩負教學工作，還需投入校園整理、教學設備盤點、課程調整及學生關懷等工作，若缺乏足夠的人力與經費支持，勢必增加基層教育人員負擔，也可能影響學生受教權益。

屏教產呼籲教育部及行政院應盡速啟動校園災後復原專案，協助地方政府盤點各校受損，加速核撥修復經費，提供必要人力及行政支援，讓受災學校能恢復正常教學環境。建議災後期間適度簡化相關行政程序，避免教師在忙於災後復原之際，仍需承擔過多非教學性行政工作。

屏東縣近日連續豪雨成災，屏東縣教育處統計至27日下午2時許，38所學校受損，災損金額逾1760萬元，有學校泡在水中。圖為烏龍國小。圖／教育處提供

屏東縣近日連續豪雨成災，屏東縣教育處統計至27日下午2時許，38所學校受損，災損金額逾1760萬元，有學校泡在水中。圖為新園國中。圖／教育處提供

屏東縣近日連續豪雨成災，屏東縣教育處統計至27日下午2時許，38所學校受損，災損金額逾1760萬元，有學校泡在水中。圖為興化國小。圖／教育處提供

屏東縣近日連續豪雨成災，屏東縣教育處統計至27日下午2時許，38所學校受損，災損金額逾1760萬元，有學校泡在水中。圖為新園國中。圖／教育處提供

屏東縣近日連續豪雨成災，屏東縣教育處統計至27日下午2時許，38所學校受損，災損金額逾1760萬元，有學校泡在水中。圖為興化國小。圖／教育處提供

屏東縣近日連續豪雨成災，屏東縣教育處統計至27日下午2時許，38所學校受損，災損金額逾1760萬元，有學校泡在水中。圖為新園國中。圖／教育處提供

屏東縣近日連續豪雨成災，屏東縣教育處統計至27日下午2時許，38所學校受損，災損金額逾1760萬元，有學校泡在水中。圖為興化國小。圖／教育處提供

屏東縣近日連續豪雨成災，屏東縣教育處統計至27日下午2時許，38所學校受損，災損金額逾1760萬元，有學校泡在水中。圖為新園國中。圖／教育處提供