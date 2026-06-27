「市長陪你拍」黃偉哲勉畢業生勇敢迎未來留下獨特回憶

台南市長黃偉哲下午在新營國小參加國中小學市長獎頒獎典禮、頒獎給24行政區、492優秀畢業生，肯定在學業、品格及多元領域優異表現，以學生喜愛的「市長陪你拍」活動，與得獎學生留下創意與溫度合影，為畢業季留下難忘回憶。

黃偉哲致詞以關心學生昨天豪雨停班停課的心情，勉勵畢業生，人生就像天氣一樣，難免會遇到各種挑戰變化，希望大家升上國、高中、大學後，仍要記得老師教導、家長陪伴及同學情誼，期許未來成為學弟妹學習榜樣。他鼓勵同學持續充實自己，或許未來台南、台灣的下一位蘇姿丰或黃仁勳，就在今天畢業生之中。

「市長陪你拍」活動不少學生帶自己擅長的才藝道具上台，有單輪車、扯鈴、樂器也有人帶親手製作的紀念品、海報、手拿板或穿著喜愛的服裝、攜帶具紀念意義物品，或擺出各種創意姿勢與市長合影。黃偉哲一一配合，留下許多別具特色、獨一無二的市長獎紀念照片，也讓頒獎典禮充滿歡笑驚喜。

教育局長鄭新輝表示，市長獎涵蓋優學、語文、科技、藝術、體育、嘉行及勵志等七大類，不僅肯定學生學習成果，也鼓勵孩子在不同領域發展專長、展現自信。學生的優異表現都是長期努力累積而來，也是師長悉心指導及家長一路陪伴的成果。教育局將持續營造多元適性學習環境，支持學生依興趣能力發展，讓每一種努力都能被看見。

教育局表示，今年市長獎頒獎典禮共規劃6場次，原訂昨天辦的第二場因豪雨停班停課將延期，國中場次則訂7月1日至3日分三場舉行，讓每位市長獎得主都能在畢業的重要時刻，留下珍貴且值得珍藏的回憶。

「市長陪你拍」黃偉哲勉畢業生勇敢迎向未來留下獨特回憶。圖／市政府提供

「市長陪你拍」黃偉哲勉畢業生勇敢迎向未來留下獨特回憶。圖／市政府提供

「市長陪你拍」黃偉哲勉畢業生勇敢迎向未來留下獨特回憶。圖／市政府提供

「市長陪你拍」黃偉哲勉畢業生勇敢迎向未來留下獨特回憶。圖／市政府提供

「市長陪你拍」黃偉哲勉畢業生勇敢迎向未來留下獨特回憶。圖／市政府提供

「市長陪你拍」黃偉哲勉畢業生勇敢迎向未來留下獨特回憶。圖／市政府提供

「市長陪你拍」黃偉哲勉畢業生勇敢迎向未來留下獨特回憶。圖／市政府提供

「市長陪你拍」黃偉哲勉畢業生勇敢迎向未來留下獨特回憶。圖／市政府提供

「市長陪你拍」黃偉哲勉畢業生勇敢迎向未來留下獨特回憶。圖／市政府提供