「為學生遮蔽27年風雨」校長陸炳杉猝逝 中正高中追思文看哭校友

高雄市中正高中校長陸炳杉25日不幸猝逝，留給全校師生無限遺憾，學校今天在臉書發文追思看哭許多校友，文中提到校長最常勉勵學生的話「你有多自律，就有多自由」，畢業典禮照片中校長望向孩子們充滿驕傲的眼神，都已成為絕響，猶如大樹般在風雨中守護校園的熟悉身影也永遠停格。

中正高中以「謝謝您，永遠的中正園丁──陸炳杉校長」發文表示，前幾天颱風來襲，高雄停班停課，風雨交加的清晨，卻經歷建校以來，最沉重、最令人不捨的變故，摯愛的陸炳杉校長離開了大家。

臉書文章中回憶，陸炳杉深耕中正高中27年，從註冊組長、設備組長、教學組長、實驗組長，到輔導主任、圖書館主任、教務主任，最後接任校長，人生最精華的歲月幾乎都留在中正高中，把青春、熱情與心力毫無保留奉獻給教育。

文中也感嘆，「為我們遮風避雨的大樹不在了。」那一天，風雨很大，大家都回家了，誰也沒有預期到，最後有一個人沒回家，永遠留了下來。

每逢颱風、下大雨，校長總是第一個到校巡視校園安全，確認校舍、樹木與環境狀況，默默守護師生，這一次，當同仁再次返回學校，看見校長室那盞依然亮著的燈，才驚覺那位總是在風雨中守護大家的人，這次真的遠行了。

照片裡是校長在畢業典禮上凝望著台上學生的身影，眼神裡滿是看著中正孩子成長的驕傲與不捨，校長生前常勉勵學生「你有多自律，就有多自由」。這句話，不只是他對學生的期許，也是他一生身體力行的信念，校長深信教育不只是知識傳授，更重要的是培養自律、責任感與面對人生的能力。

校長用一生的正直、誠懇與守護，為中正高中遮蔽了27年的風雨，如今大樹不在了，但這份熱血與溫度將轉化為大家並肩作戰的力量，全體教職員工會像教練一樣，牽著每一個中正孩子的手，在風雨中走得更穩、更堅定。

文中最後也說，希望同學們在家注意防颱安全，整理好心情，「風雨過後，我們在學校相見，帶著校長對大家的期盼，勇敢地繼續走下去」。

57歲陸炳杉前天原訂參加會議，同仁及秘書聯繫不上他、通訊軟體未讀，通知家屬尋人，當晚8時許，保全巡視校園發現校長室燈還亮著，入內看見校長倒臥室內廁所，已無生命跡象。