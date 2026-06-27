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影／頒獎典禮升級！苗栗縣114學年畢業生縣長獎頒獎典禮今舉行

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣114學年度各級學校縣長獎頒獎典禮上午在苗栗巨蛋體育館舉行。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣114學年度各級學校縣長獎頒獎典禮上午在苗栗巨蛋體育館舉行。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣114學年度各校各班縣長獎頒獎典禮上午在苗栗巨蛋體育館舉行，全縣157所學校包括大專至國小獲縣長獎的畢業生都受邀 。頒獎典禮分上、下午2場次，總計有842人獲獎，都由縣長鍾東錦逐一頒獎並合影留念，師長、家長及學生共同見證榮耀時刻。

今年縣長獎頒獎典禮從新港國中小移師至苗栗巨蛋體育館，空間更寬敞，學生受獎合影也由往年每校各班獲獎學生同時上台，改為個人單獨上台，且有一名家長能陪同，凸顯個人獲獎的儀式感，會場還增設打卡牆等拍照空間，獎狀封面也加厚增添質感，上午國小場 、下午國中至大專場的頒獎典禮同時直播，讓未能到場的親友、家長也能透過直播觀看，同步感受現場歡欣氣氛。

鍾東錦向畢業同學獻上祝福，肯定獲獎畢業生的優秀表現。他強調，畢業不是結束，而是另一段旅程的開始，在學習道路上難免會遇到挫折，但每一次的突破都是成長的養分，希望大家繼續保持謙虛學習的態度，勇敢迎接挑戰，在每一次的歷練中累積實力，成就更好的自己。

鍾縣長並勉勵學生，未來無論面對升學、就業或人生各種挑戰，都要保持自信與熱情，勇敢追夢，堅持做最好的自己。希望大家帶著在校期間累積的知識、能力與品格，迎向更寬廣的世界，開創屬於自己的精彩人生。

苗栗縣教育處表示，每位獲獎同學都是學校的典範，也是家長與師長的驕傲。縣長與每位獲獎學生逐一合影留念，為畢業生留下珍貴且難忘的回憶，後續還會提供照片電子檔讓各校下載。

上午國小場的頒獎典禮，頭屋鄉明德國小三胞胎畢業生謝尚助、謝羽善、謝羽惠都獲得縣長獎，尤其令人矚目。

苗栗縣114學年度各級學校畢業生縣長獎頒獎典禮上午在苗栗巨蛋體育館舉行，獎狀封套也加厚增添質感。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣114學年度各級學校畢業生縣長獎頒獎典禮上午在苗栗巨蛋體育館舉行，獎狀封套也加厚增添質感。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣114學年度各級學校縣長獎頒獎典禮上午在苗栗巨蛋體育館舉行。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣114學年度各級學校縣長獎頒獎典禮上午在苗栗巨蛋體育館舉行。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣114學年度各級學校縣長獎頒獎典禮上午在苗栗巨蛋體育館舉行。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣114學年度各級學校縣長獎頒獎典禮上午在苗栗巨蛋體育館舉行。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣114學年度各級學校縣長獎頒獎典禮上午在苗栗巨蛋體育館舉行，會場並設有拍照打卡空間。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣114學年度各級學校縣長獎頒獎典禮上午在苗栗巨蛋體育館舉行，會場並設有拍照打卡空間。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 苗栗縣 苗栗

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