基隆銘傳盃國小籃球邀請賽開打 邱佩琳：紮根基層籃球發展
基隆市第一屆銘傳盃國小籃球邀請賽今天開打，共計有6校約百名小學生參加，副市長邱佩琳說，國小階段是體育發展的黃金啟蒙期，基層賽事的舉辦不僅能提供切磋球技的舞台，更是紮根基隆體育實力、培養團隊精神的重要媒介。
邱佩琳分享先前市府帶著銘傳國中籃球隊小朋友前往觀賞「台北台新戰神」交手陣中有林書豪的「新北國王」職業賽事，原本台新戰神面臨強敵壓力極大，但後來順利贏球。她允諾繼續安排讓孩子們參與這類充滿好運與啟發的活動，並感謝銘傳國中師長們的用心，栽培出許多優秀的學子。
銘傳國中校長林世傑感謝市府對籃球運動的支持，並表示學校籃球近年發展蓬勃且績效優良，男、女籃在教練徐偉勝的帶領下，去年榮獲全國乙級聯賽雙冠的創紀錄成績；今年雖然斬獲第四名，但非常有信心能在明年捲土重來重返榮耀。學校也申請並規畫在今年9月、10月辦理籃球區域對抗賽，屆時也歡迎基隆高、國中小優秀選手報名，互相切磋、增進球技。
市府教育處副處長楊永芬指出，學校體育近年發展蓬勃，今年基層訓練站及競技社團數量均創下歷年新高，共設有93個基層訓練站及103個競技社團，顯示運動推廣成效顯著；而籃球項目自去年度起，已設為基隆市基層選手訓練站的重點項目之一，為落實向下紮根，市府持續積極投入資源，以支援學校發展籃球運動。
近兩年市府在基層體育部分總計已投入逾4000萬元，另也補助銘傳國中近3000萬元進行活動中心整修工程，並成功打造出如今全新的籃球場地；未來也將持續協助學校完善訓練環境，以全面優化基隆學校體育環境。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。