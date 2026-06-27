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基隆銘傳盃國小籃球邀請賽開打 邱佩琳：紮根基層籃球發展

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆銘傳盃國小籃球邀請賽開打，邱佩琳：紮根基層籃球發展。圖／教育處提供
基隆銘傳盃國小籃球邀請賽開打，邱佩琳：紮根基層籃球發展。圖／教育處提供

基隆市第一屆銘傳盃國小籃球邀請賽今天開打，共計有6校約百名小學生參加，副市長邱佩琳說，國小階段是體育發展的黃金啟蒙期，基層賽事的舉辦不僅能提供切磋球技的舞台，更是紮根基隆體育實力、培養團隊精神的重要媒介。

邱佩琳分享先前市府帶著銘傳國中籃球隊小朋友前往觀賞「台北台新戰神」交手陣中有林書豪的「新北國王」職業賽事，原本台新戰神面臨強敵壓力極大，但後來順利贏球。她允諾繼續安排讓孩子們參與這類充滿好運與啟發的活動，並感謝銘傳國中師長們的用心，栽培出許多優秀的學子。

銘傳國中校長林世傑感謝市府對籃球運動的支持，並表示學校籃球近年發展蓬勃且績效優良，男、女籃在教練徐偉勝的帶領下，去年榮獲全國乙級聯賽雙冠的創紀錄成績；今年雖然斬獲第四名，但非常有信心能在明年捲土重來重返榮耀。學校也申請並規畫在今年9月、10月辦理籃球區域對抗賽，屆時也歡迎基隆高、國中小優秀選手報名，互相切磋、增進球技。

市府教育處副處長楊永芬指出，學校體育近年發展蓬勃，今年基層訓練站及競技社團數量均創下歷年新高，共設有93個基層訓練站及103個競技社團，顯示運動推廣成效顯著；而籃球項目自去年度起，已設為基隆市基層選手訓練站的重點項目之一，為落實向下紮根，市府持續積極投入資源，以支援學校發展籃球運動。

近兩年市府在基層體育部分總計已投入逾4000萬元，另也補助銘傳國中近3000萬元進行活動中心整修工程，並成功打造出如今全新的籃球場地；未來也將持續協助學校完善訓練環境，以全面優化基隆學校體育環境。

基隆銘傳盃國小籃球邀請賽開打，邱佩琳：紮根基層籃球發展。圖／教育處提供
基隆銘傳盃國小籃球邀請賽開打，邱佩琳：紮根基層籃球發展。圖／教育處提供

基隆銘傳盃國小籃球邀請賽開打，邱佩琳：紮根基層籃球發展。圖／教育處提供
基隆銘傳盃國小籃球邀請賽開打，邱佩琳：紮根基層籃球發展。圖／教育處提供

基隆銘傳盃國小籃球邀請賽開打，邱佩琳：紮根基層籃球發展。圖／教育處提供
基隆銘傳盃國小籃球邀請賽開打，邱佩琳：紮根基層籃球發展。圖／教育處提供

邱佩琳 基隆 籃球

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基隆銘傳盃國小籃球邀請賽開打 邱佩琳：紮根基層籃球發展

基隆市第一屆銘傳盃國小籃球邀請賽今天開打，共計有6校約百名小學生參加，副市長邱佩琳說，國小階段是體育發展的黃金啟蒙期，基層賽事的舉辦不僅能提供切磋球技的舞台，更是紮根基隆體育實力、培養團隊精神的重要媒介。

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