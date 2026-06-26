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長榮百合原創繪本問世 張榮發基金會捐贈2500本給偏鄉小學

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
張榮發基金會贊助發行的原創生態繪本《maljimalji 未來的光》，收錄三篇鮮活的生態故事。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會贊助發行的原創生態繪本《maljimalji 未來的光》，收錄三篇鮮活的生態故事。圖／張榮發基金會提供

由張榮發基金會贊助發行的原創生態繪本《maljimalji 未來的光》，收錄三篇鮮活的生態故事，並以中文、英文、排灣族語、魯凱族語四語並陳。繪本創作呈現出臺灣部落孩子在學習過程中，溯源部落神話，探討能源轉型，也找回人類與土地，連結的力量。

屏東縣瑪家鄉長榮百合國小15周年校慶出版的環境教育原創繪本《maljimalji 未來的光》，新書發表活動邀請張榮發基金會執行長鍾德美、長榮百合國小校長陳世聰、繪本發起人張世沛、國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所張子超教授等貴賓，由各篇創作的小朋友們導讀與分享創作歷程，可愛又認真的模樣獲得滿堂掌聲。

《maljimalji 未來的光》繪本收錄〈木蜥村不再睡眠不足了！〉、〈光與Vuvu〉、〈太陽的神聖之光〉三個創作故事，並以中文、英文、排灣族語、魯凱族語四語並陳。

鍾德美指出，這本繪本的創作源起於永續不只是課堂上的知識，更是生活中的實踐。繪本呈現出部落孩子在學習過程中，溯源部落神話，探討能源轉型，也找回人類與土地，連結的力量。

繪本倡議者張世沛（Daphne Chang）從小就關注氣候變遷、環境永續等議題，這次主動聯繫張榮發基金會，希望能和基金會在15年前援建的長榮百合國小，也是原民第一所臺美生態綠旗學校組成「陽光綠能工作坊」，並發起繪本創作。他表示，期待更多人關注能源轉型背後人與土地故事。

透過這個工作坊及繪本創作歷程，張世沛期待有更多人關注能源轉型背後的人與土地故事，她也在書中提醒讀者體悟更深層的意義，包括在推動再生能源時，能開放對話與包容性參與；以及認識到「人不是自然的主人，而是自然的一部分」，應該與萬物共生。對於正經歷能源轉型的臺灣，這本書或許能引導大家傾聽、尊重那些承載再生能源的社區與自然生態。

2009年莫拉克風災重創屏東縣山區，當時包括大社、瑪家、好茶三個原住民部落被迫遷村至瑪家鄉禮納里永久屋。為了安頓災區學童教育，長榮集團總裁張榮發當年指示，由張榮發基金會獨資捐建長榮百合小學，並在2012年啟用。該校自2016年起轉型為公辦公營實驗小學，致力於傳承原民文化與部落學歷認證，更成為全國首間原住民族臺美生態綠旗學校，屢屢獲得教育部教學卓越金質獎。當年飽受颱風摧殘的大武山腳下，如今已開出一朵朵堅韌的百合花！

鍾德美強調，基金會承襲創辦人張榮發「回饋社會」的遺志，就如同這本繪本不僅是孩子們創意的結晶，更是環境與文化永續的具體展現，出版後將贈送給全台近千所偏鄉小學2500本書，希望幫偏鄉學童建立「世界公民」意識，讓夢想無限遼闊延伸。

基金會執行長鍾德美指出，這本繪本的創作源起於永續不只是課堂上的知識，更是生活中的實踐。圖／張榮發基金會提供
基金會執行長鍾德美指出，這本繪本的創作源起於永續不只是課堂上的知識，更是生活中的實踐。圖／張榮發基金會提供

繪本 長榮 英文

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