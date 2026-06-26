快訊

害自己？美光高層暗酸蘋果「激進砍價」 加劇現在記憶體短缺

500碗2026／美食地圖曝光！全台472間小吃入選 北中各1家並居榜首

罹病期間仍持續看診…復健科名醫陳柏旭病逝享年55歲 長庚醫院說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

大榕樹傾倒重生 新北深坑附幼繪本見證生命教育

中央社／ 新北26日電
新北市深坑國小附設幼兒園校園的一棵老榕樹在颱風來襲時傾倒，後續展開一連串搶救與復育歷程，老榕樹如今已恢復生機，幼兒園師生也觀察並記錄過程、推出繪本，展現學習成果。圖／新北市深坑國小附設幼兒園提供（中央社）
新北市深坑國小附設幼兒園校園的一棵老榕樹在颱風來襲時傾倒，後續展開一連串搶救與復育歷程，老榕樹如今已恢復生機，幼兒園師生也觀察並記錄過程、推出繪本，展現學習成果。圖／新北市深坑國小附設幼兒園提供（中央社）

陪伴新北市深坑國小附設幼兒園師生32年的大榕樹，去年康芮颱風來襲傾倒，老師帶領幼兒觀察記錄老樹搶救與復育歷程，近日出版繪本「大榕樹，加油！」，展現學習尊重生命成果。

深坑國小校長李春芳下午接受中央社記者電訪表示，老樹歷經搶救重獲生機，並在深坑附幼主任簡茉莉與教學團隊帶領下，陪伴幼兒尊重生命與珍惜自然。「大榕樹，加油！」繪本不僅記錄老樹重生，也保存校園共同記憶，期待透過孩子純真視角，喚起更多人珍惜自然環境，共同守護生活中的綠色生命。

深坑附幼表示表示，大榕樹多年來是師生共同成長的重要記憶，也是校園生態核心。去年康芮颱風過後老樹傾倒，引起幼童關心詢問「大榕樹怎麼了」、「它還會站起來嗎」；教學團隊於是開啟一段師生陪伴樹木重生的生命教育課程。

繪本以幼兒視角，記錄樹醫生診斷、大型吊車扶正樹身、回填土壤、修枝、施灑發根粉及架設遮陽網，防止水分蒸發等復育過程，孩子透過觀察、討論與創作，將老樹重生化為溫暖故事，也學會陪伴、等待與希望。

簡茉莉表示，希望孩子透過真實參與，建立關懷生命、愛護環境的態度。

新北市深坑國小附設幼兒園內一棵老榕樹於颱風來襲時傾倒，後續經各方搶救順利恢復生機，師生也攜手推出繪本「大榕樹，加油！」不僅記錄老樹重生，也保存校園共同記憶。圖／新北市深坑國小附設幼兒園提供（中央社）
新北市深坑國小附設幼兒園內一棵老榕樹於颱風來襲時傾倒，後續經各方搶救順利恢復生機，師生也攜手推出繪本「大榕樹，加油！」不僅記錄老樹重生，也保存校園共同記憶。圖／新北市深坑國小附設幼兒園提供（中央社）

深坑 康芮颱風 幼兒園

延伸閱讀

淡水區屯山國小攜手頂田寮農場 復育守護台灣百合

影／苗栗市兒童及青少年暑期成長營啟動 今年首度推出攀樹體驗課程

華航志工前進校園開啟孩童對飛行無限想像

閱讀推手…教師創意 帶動校園書香潮

相關新聞

豪雨襲南高屏 教育部統計全台34校受災、災損金額近1千萬元

中央氣象署表示，受鋒面及西南風影響，今天西半部仍要慎防劇烈降雨。南部與新竹地區多處發生淹水，教育部校安中心統計，截至今天下午共有34校受災，初估災損金額948萬元。

內湖高工學生質疑獎項不公 畢業典禮怒撕獎狀喊「欺我太甚」

一名內湖高工畢業生因對於畢業獎項資格有所質疑，提出申訴卻屢遭模糊帶過，直到畢業典禮當天，原先確定的獎項又遭撤除，該生憤而在台上撕毀獎狀，抗議高喊「校方欺我太甚」。

小學生送安親班還是請家教較「划算」？家長搖頭：不能這樣比

讓孩子去安親班或補習班等，一方面是時間安排，家長不用趕在放學時間接送；另一方面則是教育考量，讓孩子能跟上課業。但安親班、補習班、家教等等都是一筆開銷，家長需精打細算哪種最適合。

大榕樹傾倒重生 新北深坑附幼繪本見證生命教育

陪伴新北市深坑國小附設幼兒園師生32年的大榕樹，去年康芮颱風來襲傾倒，老師帶領幼兒觀察記錄老樹搶救與復育歷程，近日出版繪...

長榮百合原創繪本問世 張榮發基金會捐贈2500本給偏鄉小學

由張榮發基金會贊助發行的原創生態繪本《maljimalji 未來的光》，收錄三篇鮮活的生態故事，並以中文、英文、排灣族語、魯凱族語四語並陳。繪本創作呈現出臺灣部落孩子在學習過程中，溯源部落神話，探討能源轉型，也找回人類與土地，連結的力量。

台中舊城區電力異常 中一中、中女中段考停電

米克拉颱風外圍環流影響全台，台中市天氣狀況相對穩定，今天並無強降雨，不過中午開始北區、中區、西區等舊城區，陸續發生供電異常的狀況，台中一中、台中女中甚至在段考時停電。台電表示，初步判斷是設備異常導致變電所跳電，下午3時許已恢復供電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。