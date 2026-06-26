大榕樹傾倒重生 新北深坑附幼繪本見證生命教育

陪伴新北市深坑國小附設幼兒園師生32年的大榕樹，去年康芮颱風來襲傾倒，老師帶領幼兒觀察記錄老樹搶救與復育歷程，近日出版繪本「大榕樹，加油！」，展現學習尊重生命成果。

深坑國小校長李春芳下午接受中央社記者電訪表示，老樹歷經搶救重獲生機，並在深坑附幼主任簡茉莉與教學團隊帶領下，陪伴幼兒尊重生命與珍惜自然。「大榕樹，加油！」繪本不僅記錄老樹重生，也保存校園共同記憶，期待透過孩子純真視角，喚起更多人珍惜自然環境，共同守護生活中的綠色生命。

深坑附幼表示表示，大榕樹多年來是師生共同成長的重要記憶，也是校園生態核心。去年康芮颱風過後老樹傾倒，引起幼童關心詢問「大榕樹怎麼了」、「它還會站起來嗎」；教學團隊於是開啟一段師生陪伴樹木重生的生命教育課程。

繪本以幼兒視角，記錄樹醫生診斷、大型吊車扶正樹身、回填土壤、修枝、施灑發根粉及架設遮陽網，防止水分蒸發等復育過程，孩子透過觀察、討論與創作，將老樹重生化為溫暖故事，也學會陪伴、等待與希望。

簡茉莉表示，希望孩子透過真實參與，建立關懷生命、愛護環境的態度。

新北市深坑國小附設幼兒園內一棵老榕樹於颱風來襲時傾倒，後續經各方搶救順利恢復生機，師生也攜手推出繪本「大榕樹，加油！」不僅記錄老樹重生，也保存校園共同記憶。圖／新北市深坑國小附設幼兒園提供（中央社）