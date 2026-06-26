台中舊城區電力異常…中一中、中女中段考停電 已恢復供電

米克拉颱風外圍環流影響全台，台中市天氣狀況相對穩定，今天並無強降雨，不過中午開始北區、中區、西區等舊城區，陸續發生供電異常的狀況，台中一中、台中女中甚至在段考時停電。台電表示，初步判斷是設備異常導致變電所跳電，下午3時許已恢復供電。

台中市議員江肇國在臉書發文指出，今天下午1時許接獲台中女中段考時停電，經詢問世台電電線跳脫故障，不只女中，中一中也發生段考中停電的情形；除學校之外，大全街第五市場部分地區、中區繼光、綠川、公園三里都有跳電狀況，他已拜託台電擴大巡查加速修復。

中一中表示，中午時部分校區發生跳電，其中慎思樓、麗澤樓跳電後備用發電機第一時間啟動，考試開始前供電，但麗澤樓無法開冷氣；景賢樓發電機雖然第一時間運轉，未能輸送電力到大樓，經廠商緊急檢修，20餘分鐘後手動供電，照明與電扇恢復使用。

中女中指出，下午1時許校內發生跳電狀況，影響到部分正在段考的教室與學生，經過搶修，約40到50分鐘後恢復供電，後續考試皆正常進行。

台電表示，中女中斷電是因為該區域變電所跳電，下午1時4分跳電，初步判斷是設備異常，應與天氣無關，詳細原因待進一步調查，經搶修後，下午3時30分恢復送電；至於中一中校內停電原因，台電查詢系統顯示外線供電正常，已派員到現場協助查修內線設備故障原因。