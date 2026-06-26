課本畫錯了！彰化大村國小重現太陽系行星圖 天王星、海王星在校園外

根據自然科課本和教材裡的太陽系行星圖，讓人感覺從地球望向夜空5星球加月球連成一線奇景似乎可能成真，彰化縣大村國小按照縮小比例130億分之一畫太陽系行星圖，110公尺直線跑道畫不完，學童驚訝現有教科書內的行星圖尺寸比例並不正確，八星連線根本遠到看不見。

大村國小校長吳偉誠曾任芳苑國小校長，芳小自然科教師黃鵬霖認為教科書和一般教材內的太陽系行星圖不正確，以訛傳訛誤導學子和社會大眾，吳偉誠與黃鵬霖針對此事交換意見，決定在大村國小以130億分之一的縮小比例重現太陽系行星大小、距離，今年4月完工後培訓小小志工隊為全校學童解說。

小志工吳宇竣拿起壘球比喻太陽，按照縮小比例在數公尺外的水星比芝麻粒還小，小志工張琮浩帶領全體小志工手指指向水星，完全遮蔽看不見，接下來小志工黃琳喬講解金星、林莛家解講地球，許丞睿講解木星。黃鵬霖說，如果太陽像壘球一樣大，地球、金星大概是四分之一顆芝麻，火星是八分之一顆，木星大一點卻不到綠豆那麼大。

大村國小可能是全台第一個縮小比例畫出太陽系八大行星距離，不過校園跑道僅110多公尺，容納不下所有行星，黃鵬霖說，按照130億分之一比例，天王星在校園200公尺外的全聯超市裡，學校希望得到全聯協助自然科教學，讓小朋友和家長到超市能看到天王星，距離太陽最遠的海王星在400公尺農田，到現在還無法找到地主同意定點。

校長吳偉誠表示，生長在AI科技時代更需要讓小朋友探索性，若有趣味性，探索動機將更強，學校校園畫出正確縮小版太陽系行星距離，小朋友都大開眼界，原來太陽系、銀河系、「我們的宇宙」非常大，不但改變宇宙觀也改變世界觀。

彰化縣大村國小按照縮小比例在跑道邊緣畫出太陽系行星，110公尺只畫七顆行星，天王星、海王星在學校外200多公尺、400公尺。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大村國小自然科學小志工解說太陽系九大行星距離。記者簡慧珍／攝影